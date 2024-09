Beetlejuice Beetlejuice: La Secuela Más Esperada

Después de 36 años de espera, finalmente el alocado espíritu vuelve en "Beetlejuice Beetlejuice", esta vez amasando una cifra récord de 110 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

La tan esperada secuela de Tim Burton es el tercer mejor fin de semana de estreno del año, sólo detrás de los triunfos de taquilla "Inside Out 2" y "Deadpool & Wolverine".

Michael Keaton regresa como el espíritu titular y Catherine O´Hara y Winona Ryder también repiten sus papeles como Delia y Lydia Deetz, con la recién llegada Jenna Ortega interpretando a la hija de esta última, Astrid. Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux completan el reparto.

La secuela es la segunda película más taquillera de todos los tiempos en septiembre, solo detrás de "It" de 2017, que se estrenó con la asombrosa cifra de 123 millones de dólares. La secuela de 2019, "It Chapter 2", se estrenó con 91 millones de dólares.

La película original "Beetlejuice" ganó apenas 8 millones de dólares en su primer fin de semana de 1988, sin ajustar la inflación, pero llegó a recaudar 77 millones de dólares en los cines a nivel nacional y se convirtió en un clásico de culto.

El eléctrico fin de semana de estreno inicia la temporada cinematográfica de otoño con fuerza después de un fin de semana soñoliento del Día del Trabajo y un agosto relativamente lento en que las películas más nuevas tuvieron dificultades mientras las películas remanentes dominaban la taquilla.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Beetlejuice Beetlejuice" - $110 millones.

2. "Deadpool & Wolverine" - $7.2 millones.

3. "Reagan" - $5.2 millones.

4. "Alien: Romulus" - $3.9 millones.

5. "It Ends With Us" - $3.8 millones

6. "The Forge" - $2.9 millones.

7. "Twisters" - $2.3 millones.

8. "Blink Twice" - $2.1 millones.

9. "The Greatest of All Time" - $2 millones.

10. "Despicable Me 4" - $1.8 millones.