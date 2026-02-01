logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BELINDA INICIA RODAJE DE ´CARLOTA´

Por EFE

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
BELINDA INICIA RODAJE DE ´CARLOTA´

La miniserie mexicana ´Carlota´, que abordará "desde una perspectiva contemporánea" el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España acompañada por la cantante Belinda, con el rol protagónico, y por el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.

De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television, la producción reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.

Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar (´Control Z´) y la guionista Adriana Pelusi (´Nadie nos va a extrañar´), esta miniserie -rodada en distintas locaciones de España y América Latina- promete "desafiar las narrativas históricas tradicionales" explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.

El retrato de uno de los momentos más relevantes del México del siglo XIX contará con un elenco destacado en el ámbito hispanohablante, pues además de la participación de Belinda y Jaime Lorente -reconocido por su trabajo en ´La casa de papel´. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Silvio Rodríguez presenta libro Diario de un trovador en Hay Festival de Cartagena
Silvio Rodríguez presenta libro Diario de un trovador en Hay Festival de Cartagena

Silvio Rodríguez presenta libro 'Diario de un trovador' en Hay Festival de Cartagena

SLP

EFE

La colaboración entre Daniel Mordzinski y Silvio Rodríguez da vida a un libro único en el Hay Festival de Cartagena.

Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares
Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares

Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares

SLP

AP

Artistas de renombre se unen para celebrar el legado musical de Mariah Carey en MusiCares

Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine OHara
Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine OHara

Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine O'Hara

SLP

AP

La muerte de Catherine O'Hara conmueve a la industria del entretenimiento.

Fracaso en taquilla mexicana para el documental Melania
Fracaso en taquilla mexicana para el documental Melania

Fracaso en taquilla mexicana para el documental 'Melania'

SLP

El Universal

La película 'Melania' registra una baja asistencia en cines mexicanos, generando preocupación en la industria cinematográfica.