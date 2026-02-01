BELINDA INICIA RODAJE DE ´CARLOTA´
La miniserie mexicana ´Carlota´, que abordará "desde una perspectiva contemporánea" el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España acompañada por la cantante Belinda, con el rol protagónico, y por el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.
De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television, la producción reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.
Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar (´Control Z´) y la guionista Adriana Pelusi (´Nadie nos va a extrañar´), esta miniserie -rodada en distintas locaciones de España y América Latina- promete "desafiar las narrativas históricas tradicionales" explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.
El retrato de uno de los momentos más relevantes del México del siglo XIX contará con un elenco destacado en el ámbito hispanohablante, pues además de la participación de Belinda y Jaime Lorente -reconocido por su trabajo en ´La casa de papel´.
