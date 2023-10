BELINDA RESPONDE A BAD BUNNY

En “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el nuevo álbum de Bad Bunny, el artista boricua hace referencia a diferentes artistas; entre ellos a Belinda, demostrando que el “Conejo malo” también vio las telenovelas donde apareció la cantante cuando apenas era una niña, pues en la canción “VOU 787” menciona a las inolvidables gemelas Mariana y Silvana, de la telenovela “Cómplices al rescate”, por lo que la famosa ya reaccionó y aseguró que será un episodio de su vida que siempre la perseguirá.

Y si bien, la canción hace alusión a la telenovela de Rosy Ocampo, en realidad, se inspira en una entrevista que Beli concedió por esa época a medios de comunicación, que la cuestionaron a la supuesta rivalidad que existía entre ella y Daniela Luján, dos de las actrices infantiles más queridas y conocidas de la época, a lo que la cantante contestó con una de las frases que Bad Bunny menciona en esa frase. “Bueno, yo la verdad no la veo como competencia, es totalmente diferente a mí, ella, por ejemplo, no impone moda... es una niña, es una actriz, pero no es ni cantante y tampoco impone una moda, yo la veo normal lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas ser un ejemplo a seguir”, dice.