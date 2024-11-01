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“BELIWEEN” 2024

Por El Universal

Noviembre 01, 2024 03:00 a.m.
A

HORAS ANTES DEL “BELIWEEN”, COMO LA CANTANTE HA DENOMINADO A LA FIESTA DE HALLOWEEN QUE REALIZA, COMPARTIÓ EN SUS REDES LOS DISFRACES QUE UTILIZÓ EN AÑOS PASADOS, PUES ES BIEN SABIDO QUE INVIERTE GRAN DEDICACIÓN CUANDO PERSONIFICAR UN PERSONAJE DE TERROR SE TRATA. ENTRE LAS Y LOS INVITADOS VIP SE ENCUENTRAN LELE PONS, MAR DE REGIL, MARIANA TORRES, GERALDINE BAZÁN, YERI MUA, KUNNO, MAURICIO GARZA Y LUIS GERARDO MÉNDEZ. UNA DE LAS GRANDES SORPRESAS DE LA NOCHE FUE MAJO AGUILAR QUE, DISFRAZADA DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE KISS, CANTÓ “COMO LA FLOR”. 

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