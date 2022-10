Benavides confirma muerte del segundo actor de "Noches de bodas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El actor Osvaldo Benavides confirmó la muerte del segundo actor extra que estaba desaparecido, luego de un percance en las playas de Oaxaca, ocurrido el miércoles pasado.

Por medio de un video subido a su cuenta oficial de Instagram, el actor de "Piedras verdes" y "Todo mal" dedicó palabras a Luis y Marco, como se llamaban los fallecidos, y quienes durante el rodaje de su ópera prima, "Noche de bodas", colaboraban como figurantes.

Los extras o figurantes son aquellas personas contratadas para un proyecto audiovisual y que son utilizados para dar contexto o fondo a una secuencia de calle o en una reunión masiva.

Benavides recordó que sus compañeros aprovecharon su día libre para ir a la playa, donde tuvieron el trágico accidente y fallecieron.

Horas después el rodaje se reinició, apuntó el actor, con el apoyo de amigos y gente cercana a las víctimas.

"Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos.

"Y más allá de terminar la película, en que estuvimos trabajando tanto tiempo y años, a mi lo que me conmueve es que lo que regresaron a este set fue porque, en palabras de ellos, era lo que tanto Luis como Marco era lo que hubieran querido, por lo que habían disfrutado (el rodaje)", subrayó.

Osvaldo recalcó que pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el hecho, la producción ha estado cerca del doloroso proceso y ayudar en lo posible.

Apoyo a los fallecidos

La producción, cuestionada por EL UNIVERSAL, señaló que se ha brindado traslado aéreo y logística de movilidad a los familiares de una de las víctimas. Los figurantes eran de la Ciudad de México.

"Hemos colaborado con los gastos de traslado a Ciudad de México y hemos brindado una compensación voluntaria, a la familia", informó en un mensaje de texto.

"Todo el equipo está consternado. Este proyecto será un homenaje a los que nos dejaron", agregó.

Benavides anunció que desde ahora retoma su red social para compartir lo que quiera y no lo que se espera de él. Y envió amor tanto a quienes han mostrado empatía tras los hechos, como a los que no.

"Al final así les gusta vivir", dijo refiriéndose a los segundos.