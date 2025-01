benito quiere volver

Ciudad de méxico. - El reguetonero Bad Bunny tiene en mente llevar el sabor puertorriqueño a todo el mundo después del lanzamiento de su álbum, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, y México es uno de los lugares a los que definitivamente regresará, lo que ha dejado a sus fanáticos emocionados.

A través de un reciente video publicado en Instagram, el intérprete de “Ojitos lindos” anunció su nueva gira, que llevará el nombre de “No me quiero ir de aquí”. No obstante, antes de hablar de sus planes, agradeció a sus seguidores por permitirle visitar tantos países.

“Gracias a la música y el amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en partes del mundo. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile”, expresó.

El famoso también mencionó la posibilidad de incluir Brasil y Japón en su itinerario, ya que aún no los ha visitado. Además, considera regresar a Europa, incluyendo destinos como España, Italia y Londres.

Aunque no ofreció detalles más específicos sobre el tour, prometió que antes de que termine el año, dará la fecha exacta de sus presentaciones: “Les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos”.

Benito Antonio Martínez, expresó su felicidad al ver que su pista “DtMF” alcanzó el primer lugar en Spotify en México, con más de 2,4 millones de reproducciones.

El Conejo Malo dejó claro que Puerto Rico será su prioridad. De hecho, sugirió que “No me quiero ir de aquí” podría comenzar una vez que finalice su residencia en Puerto Rico, por lo que las presentaciones mundiales podrían darse en 2026.

Puerto Rico, al igual que muchos otros lugares de Latinoamérica, sufre de gentrificación, lo que ha impactado tanto su economía como su cultura, afectando especialmente a los nacidos en la isla. Es por esto que Bad Bunny ha decidido incorporar en su nuevo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS mensajes de protesta y colaborar con grupos musicales que promueven ritmos autóctonos.