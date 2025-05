Benny Emmanuel, actor de "La CQ", debuta como guionista de cine

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- ¿Quién quiere hacer cine? Benny Emmanuel y Harold Azuara son dos jóvenes actores que han ido sembrando camino en la pantalla grande y chica, quienes ahora han unido imaginaciones para escribir un guion que justo tiene que ver con el llamado séptimo arte.

Los actores de "Chicuarotes" y "Navidad en vivo", respectivamente, están dando los toques a "Mi nombre era azul", proyecto que también protagonizarían.

"Es sobre dos amigos que quieren hacer dinero haciendo cine", adelanta Harold.

"Surgió porque Benny se andaba quejando de un proyecto y le dije que no nos podíamos quejar si no hacemos nada para cambiar. Entonces platicamos una idea y en algún momento pude bajar lo que habíamos platicado, vi que Benny lloró al final, entonces creo funcionó", abunda el histrión.

Confía en que la combinación de temperamentos logre un buen match. Mientras el entrevistado es más de comedia, Benny ha optado por el drama.

"Diría que es un dramedy, Benny es muy perfeccionista, quiere que todo esté bien para iniciar. Estoy emocionado por hacerlo juntos", apunta Harold.

Ambos se conoce desde hace tiempo, incluso trabajado en proyectos iguales como "Los (casi) ídolos de Bahía Colorada", "El señor de los cielos: sus comienzos", "La CQ" y "Campeones".

"Mi nombre era Azul" es un título de trabajo, que podría cambiar conforme se avance en los procesos de su hechura.

Por lo pronto este año Azuara espera el lanzamiento en streaming de "¿Quieres ser mi novia?", secuela de "¿Quieres ser mi hijo?", que protagonizaron Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

En esta nueva entrega, que irá por la plataforma de ViX, los personajes de Ludwika y Juanpa ya tienen una relación, pero la diferencia de edades comienza a generar problemas en ella.

Harold interpreta desde la primera cinta al amigo de Zurita, al que apoya con todo lo que puede.

"Justo a Juanpa le he aprendido que él hace lo posible para que sus sueños se cumplan, me ha inspirado, no se necesita tener una maestría en guion, música o producción para hacer algo y en eso estoy", considera.