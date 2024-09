Beyoncé dice que dejó de hacer videos musicales para que sus fans se concentren en su voz

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- Beyoncé aseguró este lunes que la razón por la que no ha sacado videos musicales de sus dos últimas producciones 'Renaissance' y 'Cowboy Carter' se debe a que quiere que sus seguidores se centren en su voz, antes que en la imagen.

"A veces, lo visual puede distraer de la calidad de la voz y la música. Ha habido más de cuatro años de trabajo duro invertidos en el álbum. La música es suficiente", dijo la cantante de 42 años en una entrevista con la revista estadounidense GQ, de la que es portada del número de octubre.

La intérprete añadió que la fama puede sentirse "como una prisión" y que debido a ello se aleja de los focos cuando termina sus proyectos.

"Sólo trabajo en lo que me libera. Es la fama lo que a veces puede parecer una prisión. Cuando no se me ve en las alfombras rojas y cuando desaparezco hasta que tengo arte que compartir es por eso", apuntó.

La entrevista fue publicada un día después de que la Asociación de Música Country (CMA) la dejara fuera de las nominaciones a sus premios que se entregarán en noviembre.

El desaire de parte de la CMA fue criticado por artistas, organizaciones sin ánimo de lucro y fans, quienes consideraron sus actos como racistas debido al éxito comercial y de la crítica especializada que había recibido 'Cowboy Carter', su primer álbum de música country, lanzado en marzo.

En abril, la intérprete texana se convirtió en la primera mujer negra en liderar la lista Top Country Albums de la revista Billboard por ese material y tres canciones del mismo también hicieron que fuera la primera mujer en liderar los tres primeros puestos de la lista Hot Country Songs.