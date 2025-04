Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, presentes en la boda de su hija

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se convirtió oficialmente en una mujer casada. La modelo unió su vida al empresario de origen libanés Nader Shoueiry en una boda civil celebrada el fin de semana en Madrid, ciudad donde ambos residen.

La también influencer compartió con sus seguidores algunos detalles de la sofisticada y exclusiva celebración, que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons, dentro del Palacio de la Equitativa, y a la que asistieron aproximadamente 20 personas. Sin embargo, los grandes ausentes fueron sus famosos padres. Alejandra fue entregada al altar por sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Capetillo Gaytán.

Aunque Biby y Eduardo no pudieron estar físicamente presentes, la también influencer reveló a la revista "Hola!" que compartieron un momento especial a través de videollamada, e incluso la apoyaron con una breve sesión de fotos. La cantante acompañó virtualmente a su hija en una experiencia muy íntima.

"Mi mamá me estuvo ayudando a posar para las fotos; fue un momento muy bonito", dijo Capetillo-Gaytán.

Debido a compromisos laborales, los actores no lograron viajar a Europa.

Biby contó a "De primera mano": "Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo. Cuando hay compromisos laborales, esos son inamovibles".

Gaytán actualmente es una de las protagonistas de "Dos locas de remate (recargadas)", obra que se presenta en el Nuevo Teatro Libanés, con dos funciones de miércoles a domingo.

Se espera que la familia complete la celebración durante la ceremonia religiosa, que está programada para el próximo 24 de mayo en México.

Para la ocasión, Alejandra lució un vestido blanco de dos piezas diseñado por Lorena Formoso. Eligió una falda recta de tiro alto confeccionada en seda y un crop top sin mangas, conjunto que complementó con una pamela XL con velo. La propia Capetillo había adelantado que su atuendo estaba inspirado en la película de Disney "Juego de gemelas".

La joven hizo públicos algunos momentos del festejo: mostró su preparación previa, fotografías con sus hermanos, la cena, los bailes, el menú y detalles como su anillo, maquillaje y peinado.

Uno de los momentos más emotivos se vivió al final del video que publicó: Eduardo Capetillo aparece cantando "Mátalas" de Alejandro Fernández, acompañado por Nader, como una serenata para Alejandra, en un gesto muy mexicano que cerró la noche con alegría.

La decoración del evento fue colorida, tropical y poco convencional, justo como Alejandra lo había soñado, y así lo expresó al compartir su entusiasmo con sus seguidores.