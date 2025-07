Billie Eilish se suma a los elogios para Sheinbaum

La cantante y compositora galardonada con el premio Grammy, Billie Eilish, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo que el gobierno federal ha otorgado a Estados Unidos tras las recientes inundaciones en Texas, que han cobrado más de una centena de vidas.

La artista estadounidense compartió en una historia de Instagram una fotografía de la mandataria federal portando la banda presidencial, cuando tomó protesta el 1 de octubre de 2024 ante el Congreso de la Unión.

En esa misma publicación, puede observarse en la parte inferior una fotografía de elementos del equipo de primeros auxilios enviado por el gobierno de México, quienes han ayudado a los afectados con herramientas especializadas de búsqueda.

De acuerdo con el texto difundido por la intérprete de temas como bad guy y BIRDS OF A FEATHER, la presidenta Sheinbaum actuó con "acciones desinteresadas" pese al trato hostil que Donald Trump ha tenido con el país desde que regresó a la Casa Blanca en 2024.

"La líder de México eligió elevarse por encima de la hostilidad. Ella envió ayuda a Texas en un momento en el que muchos en su posición podrían haber dado la espalda, especialmente considerando cómo Trump ha tratado a los inmigrantes", puede leerse en el post compartido por la cantante.

Eilish saltó a la fama con la publicación de su EP dont smile at me en 2017, cuando solo tenía 16 años. Actualmente, cuenta con más de 124 millones de seguidores en dicha red social.

Viola Davis también expresa su respeto a Sheinbaum

Además de Billie Eilish, la actriz ganadora del Oscar, Viola Davis, expresó su respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo otorgado a Texas.

"La presidenta de México envió equipos de rescate a Texas. Después de todo el odio. Después de todas las políticas antimigrantes. Después de todo el racismo a las personas de color. Ella todavía ayudó. Ella todavía apareció. Ella hizo lo correcto. A un estado 'rojo' que no haría lo mismo por ella. Eso es liderazgo. Eso es poder. Eso es una mujer", publicó Davis.