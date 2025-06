Billy Joel revela que intentó suicidarse dos veces

Billy Joel está dando de qué hablar tras estrenarse su documental "Billy Joel: And so it goes", de Susan Lacy y Jessica Levin, en el festival de Tribeca, el cual cuenta su carrera meteórica a través de entrevistas y grabaciones inéditas, además de confesiones personales que se desconocían.

El estreno llega en un momento delicado de salud para Joel, de 76 años, que en 2024 culminó una residencia histórica de 10 años y 104 conciertos en el Madison Square Garden, pues hace unas semanas tuvo que cancelar su gira por Estados Unidos y Reno Unido tras ser diagnosticado con hidrocefalia.

Los médicos dijeron a Joel que los conciertos habían agravado sus problemas y reducido su audición, visión y equilibrio; él dio un jocoso mensaje público: "No me estoy muriendo", a través de su amigo, el presentador Howard Stern.

El festival de Tribeca, cofundado por el actor Robert de Niro con la meta de revitalizar el sur de Manhattan tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, sigue centrado en el cine independiente y las historias de la ciudad, pero en los últimos años ha ido abriendo la puerta a más propuestas.

Billy Joel intentó suicidarse dos veces

El cantante intentó quitarse la vida dos veces y cayó en coma después de tener un romance con la esposa de su ex compañero de banda, esto ocurrió hace 50 años aproximadamente, el intérprete tenía veinti tantos años cuando formaba parte de la banda llamada Attila con su mejor amigo Jon Small.

Joel se mudó con Small, quien estaba casado con Elizabeth Weber.

"Bill y yo pasamos mucho tiempo juntos", dijo Elizabeth en el estreno del documental al que no asistió su protagonista; entonces, Small se dio cuenta de que algo pasaba y Joel le contó la verdad: "Estoy enamorado de tu esposa".

El cantante de "Piano Man" confiesa que se sintió mal, como un rompehogares, esa confesión terminó con la banda Attila y lo distanció de su amigo.

"Me sentí muy, muy culpable. Tenían un hijo. Me sentí como un rompehogares. Estaba enamorado de una mujer y me dieron un puñetazo en la nariz, que me lo merecía. Jon estaba muy disgustado. Yo estaba muy disgustado", recordó.

Mientras tanto, Elizabeth se fue, Joel empezó a beber, y esto marcó el inicio de una espiral descendente para la estrella. Años después, Elizabeth y Joel reconectaron y estuvieron casados entre 1973 y 1982.

Pero antes de ese reencuentro amoroso, Billy vivió un oscuro momento en el que cuestionó si valía la pena seguir con vida.

"No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba deprimido, creo que hasta el punto de estar casi psicótico. Así que pensé: 'Ya está. No quiero vivir más'. Tenía mucho dolor y era como si pensara: '¿Para qué seguir aquí? Mañana será igual que hoy, y hoy es un día horrible'. Así que pensé en acabar con todo".

Judy Molinari, la hermana de Joel trabajaba como asistente médica y le daba pastillas para que pudiera dormir, ella revela en el documental que su hermano estuvo en coma durante días y días, y entre lágrimas, recordó cómo se veía el cantante cuando lo fue a visitar.

"Fui a verlo al hospital y estaba allí tendido, pálido como una sábana. Pensé que lo había matado".

Joel reconoció que en ese momento fue muy egoísta y recordó haberse despertado en el hospital pensando que quería intentar de nuevo quitarse la vida, pero esta vez no fallar.

En ese segundo intento bebió una botella de "Lemon Pledge" y fue a dar de nuevo al hospital; su amigo Jon Small lo llevó al hospital y finalmente se reconciliaron.

"Nunca me dijo nada realmente. La única respuesta práctica que puedo dar sobre por qué Billy lo tomó tan mal fue porque me amaba tanto y le mataba hacerme tanto daño. Al final, lo perdoné", dijo Small.

Tras los intentos de suicidio, el cantante de "We Didn't Start the Fire" se internó en una sala de observación, experiencia le cambió la vida; Joel recibió el alta un par de semanas después.

En ese momento, el cantante reflexionó:

"Salí de la sala de observación y pensé: 'Puedes utilizar todas esas emociones para canalizarlas en música'"; "Billy Joel: And So It Goes" se estrenará en HBO en julio.