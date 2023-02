Blackpink, el fenómeno del K-pop que llegará a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El fenómeno K-pop, Blackpink, llegará a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Foro Sol el próximo 26 de abril y el impacto que la noticia ocasionó en plataformas como Twitter y Facebook es de llamar la atención.

Aunque todavía faltan varios meses para que Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, la preventa para los boletos de esta única presentación iniciará el próximo 7 de febrero, mientras que el público en general podrá adquirirlos a partir del 9 de este mismo mes.

Quizá para muchos el nombre de esta agrupación no diga mucho, pero desde 2016 se han convertido en un ícono para la música coreana y el género pop. Por ello te contamos quienes son, de dónde vienen, y porqué la efervescencia por ver en vivo al grupo.

Este estilo musical, propio Corea del Sur, surge en la década de 1990, gracias a la banda Seo Taijin and Boys, un grupo de tan solo tres miembros que empezó a experimentar con diferentes géneros de la música popular occidental. Aunque no alcanzaron fama internacional, sí cambiaron la industria para siempre.

Para finales del siglo XX la cultura coreana comenzó a crecer originando el concepto "Hallyu", traducido como "ola coreana", del cual se desprenden grupos como EXO, BTS, GOT7, Twice, Red Velvet, y ahora Blackpink, como el primer grupo de K-pop conformado en su totalidad por mujeres, crezcan internacionalmente.

El concepto del K-pop fue implementado principalmente por la empresa SM Entertainment, dedicada a prepara desde la infancia a los talentos que conformarán sus grupos musicales, pero los llamados "idols" no sólo deben contar con talento, también deben ser sinónimo de estilo, belleza y carisma.

Para ello perfeccionan sus habilidades en canto y baile; aprenden relaciones públicas y comportamiento ante medios, además de que pasan por un proceso minucioso de diseño de imagen, con la finalidad de convertirse en modelos a seguir, de acuerdo con información del Museo de las Culturas del Mundo de México.

La banda se formó en el 2016, pero sus integrantes tuvieron que audicionar varios años antes para ganar su lugar.

Además de anunciar sus presentaciones en México, las artistas coreanas también encabezan el cartel del festival Coachella 2023, junto a artistas latinos como Bad Bunny y Rosalía. En 2019 el grupo se presentó por primera vez en este festival norteamericano, convirtiéndose en ese entonces en el primer grupo de K-pop femenino en participar.

Su impacto e influencia es tal que la primera dama de Francia, Brigitte Macron, las convocó para la gala de la Fundación del Hospital Francés, evento que se realiza anualmente para recaudar fondos y mejorar las condiciones hospitalarias de los pacientes, al finalizar no perdieron la oportunidad de fotografiarse con el presidente Emmanuel Macron.

El K-pop, en Corea y en el mundo, ha dejado de ser sólo un concepto musical, para convertirse en una herramienta para atraer turismo al país, de acuerdo con información del Korea.net, el gobierno invertirá 790 mil millones de wones, es decir 965 mil millones de dólares, cifra récord, con la firme intención de ampliar las exportaciones del país y con ello superar los 12.400 millones de dólares en 2021 a 22.000 millones de dólares para 2027.