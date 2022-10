"Blonde". Las escenas de la película que realmente pasaron

A-AA+

Llega a la plataforma de Netflix, la adaptación de "Blonde" novela basada en la vida de la artista Marlyn Monroe que Joyce Carol Oates escribió hace 23 años, y que desde entonces siempre fue tentativa de llevarla al cine. En 2019 comenzó a producirse pero no fue hasta este 2022 que Netflix decidió estrenarla.

La protagonista es Ana de Armas aunque en el desarrollo del proyecto que inició en 2010 el director Andrew Dominik, sus intenciones eran que la verdadera protagonista fuese Naomi Watts pero no pudo ser, la producción de la película siguió siendo de las más esperadas.

Ahora a dos semanas de su estreno las opiniones han comenzado a crecer en torno al filme pero, qué escenas de la película realmente sucedieron en la vida real, y qué es pura ficción.

En la historia todo comienza en la infancia de la pequeña Norma Jane, quien en su adultez se convertiría en la icónica Marlyn Monroe. Su madre después de quedar embarazada por un oficial llamado Charles Stanley y de tener como fruto de ese embarazo a Norma, comienza a tener crisis de ansiedad y finalmente es internada a un hospital psiquiátrico por esquizofrenia paranoide.

Debido a ese padecimiento en el filme se muestra cómo la madre de la pequeña Norma intenta ahogarla en una bañera, sin embargo aunque detalles de la película como el padecimiento son ciertos, no existen pruebas fieles de que el intento de ahogarla realmente ocurriera.

Ya en su llegada a Hollywood, una escena muestra a Monroe con una fidelidad muy precisa a la que realmente se conoció en vida, por sus vestidos, sus expresiones, y su rostro, pero la primera experiencia en la industria cinematográfica, según la película no fue nada agradable, pues Monroe es violada por un ejecutivo, que representa a Darryl F. Zanuck de la cadena Century Fox.

No existen pruebas de que esto sucediera como lo muestra la película, y Monroe tampoco expresó en algún momento haber sido violada por Zanuck.

Quien sí violentó a la artista fue una de sus parejas, y es una de las representaciones más fieles junto con el matrimonio que Monroe tuvo con Arthur Miller.

Pero antes de ese matrimonio Monroe tuvo una relación con el beisbolista de los Yankees Joe Dimaggio, quien la golpeó en repetidas ocasiones como se muestra en la película, por celos que éste tenía hacia otros artistas.

Fue entonces cuando contrajo matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, su antesala al consumo de estupefacientes. Los constantes abortos, aunque no intencionales como los muestra "Blonde", sí se dieron de forma espontánea.

Aunado a eso las representaciones que Miller realizaba de Marlyn en sus obras terminaron por ofender a la actriz, otra cosa que se representa de forma muy fiel en la película, y tras esa ruptura, en 1961 Marlyn comienza a consumir drogas, situación que también ocurrió en la vida real, e incluso terminó por arrebatarle la vida.

Las autoridades entraron en duda sobre las circunstancias de su muerte, pues por la cantidad de pastillas que encontraron en su cuerpo, supusieron que su muerte pudo ser autoinflingida.