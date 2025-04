Dr. Shenka de Panteón Roccocó se casa con concierto en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Dr. Shenka sorprendió con la gran ceremonia con la que selló su amor con Daniela, su ahora esposa, la cual fue oficiada en Tlacolula, Oaxaca; el músico contrató a la Sonora Dinamita y a músicos de la región que interpretaron sones originales de Pinotepa Nacional.

Este domingo comenzaron a circular fotografías y videos que los invitados a la boda, oficiada el sábado 26 de abril, compartieron en sus redes sociales.

El líder de Panteón Roccocó usó un saco azul claro, camisa, pantalones oscuros y tenis deportivos; la novia usó un vestido blanco con escote y una falda amplia, así como un velo donde tenía bordadas flores de colores.

La ceremonia, oficiada por una mujer que vestía de verde, también contó con la madre de los futuros esposos que, en todo momento, fueron tomadas en cuenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras darse el "sí", el músico no pudo ocultar su emoción por el hecho de volver a besar a Daniela con la que no había podido dormir desde hacía dos noches.

"Llevo dos días sin dormir con ella", dijo con potenciosa voz.

Más tarde, cuando ya había caído la noche, comenzó la celebración.

La pareja fue recibida al ritmo del clásico tema "Can't take my eyes off you" y, antes de bailar con Daniela, Dr. Shenka se acercó hacer un dulce gesto de amor a su madre, quien lo miraba ilusionada.

Además, contaron con la música de la Sonora Dinamita, que entonó algunos de sus más clásicos temas como "Amor de mis amores", "Qué bello", "Mil horas" y "Oye".

De hecho, el músico se subió al escenario para acompañarlos con "La cumbia del olvido".

Además, también contaron con la música de Costa Mía Orquesta que ejecutó chilenas y sones típicos de Oaxaca.

La orquesta invitó al cantante y Daniela a pasar al frente para bailar.

Al final, no podía faltar el característico slam con canciones clásicas de ska, momento en que los invitados lucían muy emocionados.