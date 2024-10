Boletos para Nodal son rematados por pocas ventas en EU

Desde que lanzó su primer sencillo, "Adiós amor", hace siete años, Christian Nodal se convirtió en un exitoso músico y uno de los representantes más importantes del género regional mexicano, logrando que su música se internacionalizara. Sin embargo, desde hace unos meses, se ha reportado poca demanda en la venta de boletos para sus conciertos, sobre todo, en los que está por ofrecer en Estados Unidos, pues fueron puesto a la mitad de precio.

Mucho se ha dicho acerca de que la popularidad del cantante disminuyó, a partir de que se diera una oportunidad en el amor con Ángela Aguilar; hay quienes no perdonan a Nodal por el hecho de haber emprendido una relación amorosa, a muy poco tiempo de que se separase de la madre de su hija Inti, la cantante argentina Cazzu.

Y si bien, su carrera profesional, como su talento, está separada de sus decisiones personales, sus fans han manifestado, a través de redes sociales, la decepción que les produjo su forma de proceder.

Desde junio pasado, época en que Nodal y Ángela confirmaron la noticia de su noviazgo, la pareja ha sido juzgada, recibiendo "hate" en sus redes sociales, pero también en los conciertos del músico, en los que el nombre de Cazzu era coreado, desde la audiencia, ni qué decir de los abucheos cuando la hija de Pepe Aguilar sube al escenario para cantar con su ahora esposo.

A la desaprobación pública, Nodal también ha atestiguado el poco aforo que hay en sus conciertos, pues han sido varios las y los fans que asisten a sus shows, que han documentado que los recintos donde se presentan no terminan de llenarse, situación completamente opuesta a la acostumbrada pues, hace un tiempo, sus recitales siempre se convertían en "sold outs".

No ha pasado desapercibido que el "Pa'l Cora Tour", que ahora mismo presenta en diferentes ciudades de Estados Unidos, no está rindiendo los frutos esperados, pues los boletos para el show que ofrecerá este sábado en Austin, Texas.

En la página oficial de Moody Center, recinto en el que se presentará el cantante, anunciaron el pasado 4 de octubre, una promoción de 50 por ciento de descuentos en los precios para acceder al concierto.

Los pases para el concierto que ofrecerá el 26 de octubre en el Barclays Center, en Nueva York, aplicó la misma promoción.

A eso se suman los múltiples comentarios en sus publicaciones, donde agradece a las ciudades que ha visitado por los llenos totales, en las que sus seguidores aseguran que asistieron al evento porque les obsequiaron pases.