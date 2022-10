Bono lamenta que el Gobierno británico esté ocupado por "fundamentalistas"

LONDRES (EFE).- El artista irlandés Bono, cantante de U2, opinó este lunes que "no todos" los políticos conservadores son "unos cabrones", aunque aseguró que el Gobierno británico, inmerso en una profunda crisis, está ocupado por "fundamentalistas del libre mercado".



Paul Hewson (su verdadero nombre) efectuó estas declaraciones en el festival literario de la ciudad inglesa de Chetelham, durante la presentación de su libro de memorias "Surrender: 40 Songs, One Story", con el que recorrerá 14 ciudades en Norteamérica y Europa.

Con 40 capítulos que llevan por título 40 canciones de U2 e incluyen ilustraciones originales realizadas por el autor, estas páginas desgranan su biografía, en la que ocupa un papel destacado el activismo internacional.

Por ello, Bono no dejó pasar la oportunidad para pedir hoy al Reino Unido "que vuelva a liderar el mundo" en la lucha contra la deuda de los países pobres, el sida o la pobreza, tal y como hicieron, dijo, los primeros ministros laboristas Tony Blair y Gordon Brown, o el conservador David Cameron.

En este sentido, alabó la labor efectuada durante años por el Departamento británico de Desarrollo Internacional (DfID, sus siglas en inglés), desmantelado, no obstante, por el "tory" Boris Johnson en 2020.

"Creo que el Gobierno ha sido ocupado por fundamentalistas del mercado libre que no entienden los fundamentos del mercado libre. En 40 años, U2 ha mantenido a sus cuatro miembros, mientras que (el Reino Unido) ha tenido cuatro ministros de Economía en cuatro meses", recordó el dublinés.

Bono hacía así referencia al baile de titulares de Finanzas en Londres, que culminó la pasada semana con la estrepitosa caída de Kwasi Kwarteng, después de la reacción negativa de los mercados internacionales a sus recetas para la crisis económica.

También repasó sus más de 20 años de activismo, en los que "cabildeó" a presidentes estadounidenses -como el republicano George W. Bush-, primeros ministros británicos, políticos de todos los colores y personajes influyentes de la escena internacional.

"No todos son unos cabrones, de verdad que no. Incluso algunos conservadores... Realmente, aprendí mucho y me hice muy amigo de algunos conservadores", recalcó.

George W. Bush, destacó Bono, lanzó el "mejor y mayor programa de intervención en la lucha contra el sida" en la "historia de la medicina", y lo hizo "como (político) conservador".