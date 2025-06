Botas de lluvia: así se limpian y cuidan para que duren más

Con la llegada de las lluvias intensas hay un calzado que reluce en el clóset. Sí, nos referimos a las botas de lluvia que, más allá del estilo, tienen una función protectora. Son compañeras para sortear chubascos y charcos, encargadas de cuidar desde nuestra ropa hasta nuestra piel.

Ensuciarlas puede ser un tema que no nos preocupe mucho al momento de llevarlas en plena calle. Pero, la verdad, es que son un complemento de nuestros looks y después de una "batalla" con la lluvia queremos que vuelvan a lucir limpias y bonitas. Además, no queremos dejar rastros de humedad en su interior, en caso de que se haya pasado un poco de agua.

Las botas de lluvia están elaboradas por materiales como goma o hule y PVC. La característica principal de este calzado es la impermeabilidad. También debe ser antideslizante y cómodo.

Pasos para limpiar las botas de lluvia

Retira los restos de suciedad

Elimina los restos de suciedad pasando una esponja o un trapo húmedo por toda la superficie. Hazlo desde la caña hasta la puntera. No olvides hacer énfasis en el borde de la suela.

Limpia con jabón neutro

Prepara una solución de jabón neutro con agua para hacer una limpieza más profunda. Humedece un trapo con esto para limpiarlas. En algunos casos, será más fácil retirar alguna mancha con un cepillo, solo asegúrate de que este sea muy suave. Ten cuidado con las botas de acabados brillantes.

Elimina el jabón

Emplea un paño con agua para retirar los restos de jabón (repite hasta que sea necesario). Si prefieres, también podrías enjuagar con mucho cuidado bajo la llave. Posteriormente, pasa un paño seco por el exterior para evitar que queden gotitas marcadas.

Deja secar al aire, en sombra

Deja secar donde las botas de lluvia reciban aire, pero no las dejes bajo el sol. Asegúrate de que estén bien secas antes de guardarlas.

"Guardarlas mientras aún están húmedas puede causar otro problema: empezarán a oler mal y podrían aparecer hongos. Deja siempre que la superficie se seque antes de guardarlas", aconsejan en la web de la marca Hunter.

Es posible que no necesites ni tengas tiempo de hacer la limpieza con jabón con frecuencia y solo recurras al paño humedecido con agua. Hazlo cuando estén muy sucias o tengas mucho tiempo sin limpiarlas, y cuando acabe la temporada de lluvias y las vayas a guardar.

Productos como las toallitas Cloralex o una solución de Pinol y agua se pueden usar cuando se desee hacer una desinfección segura.

En la web de Cloralex sugieren limpiar con sus toallitas las botas de lluvia. Si se desea desinfectar, mantener la superficie húmeda con las toallitas por 4 minutos.

Desde Pinol, recomiendan mezclar 100 ml del producto en 1 litro de agua; remojar por 15 minutos, tallar suavemente y enjuagar bien.

Cómo limpiar el interior

Puedes usar la misma solución con jabón neutro y agua que empleaste para limpiar la parte exterior. Retira con otro paño humedecido con agua. Repite hasta asegurarte de que no queda jabón.

Luego, prepara lo siguiente para eliminar bacterias y evitar malos olores:

Mezcla partes iguales de agua y vinagre blanco.

Deposita la solución en un envase con atomizador.

Rocía el interior de las botas. Si lo prefieres, puedes usar un pañito limpio con la solución.

Deja secar muy bien al aire.

Truco para cuidar botas de hule

La marca Hunter, cuyas botas de lluvia son de hule, brinda un truco para cuidarlas: aplicar un poco de aceite de oliva de vez en cuando.

"Al aplicarlo sobre botas limpias, las moléculas del aceite se filtran en la superficie y ablandan la goma, evitando que se seque o se agriete", explican.

Esto también ayudará a combatir manchas blancas que pueden surgir tras el uso en las botas de hule.

Evita guardarlas sucias, acercarlas al calor y usar productos agresivos.