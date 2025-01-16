BREDIE, LA DJ QUE SE PARECE A ÁNGELA AGUILAR Y A CAZZU
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VAYA SORPRESA QUE HA CAUSADO UNA DJ POR SU GRAN PARECIDO A DOS CANTANTES, AMBAS EXPAREJAS DEL INTÉRPRETE CHRISTIAN NODAL, SE TRATA DE ÁNGELA AGUILAR Y LA ARGENTINA CAZZU, QUIENES PARECEN ESTAR FUSIONADAS EN BREDIE, UNA DJ QUE ESTÁ DANDO DE QUÉ HABLA POR SU GRAN PARECIDO CON AMBAS. LA MUJER, QUE CUENTA CON 172 MIL SEGUIDORES EN INSTAGRAM TIENE EL CABELLO CORTO Y UN ROSTRO QUE SE PARECE AL DE LA HIJA DE PEPE AGUILAR, ADEMÁS, TIENE VARIOS TATUAJES QUE EVOCAN A LOS QUE TIENE LA TRAPERA CAZZU, QUIEN FUE PAREJA DE NODAL POR CASI DOS AÑOS.
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