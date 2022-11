Brendan Fraser no asistiría a la premiación de los Globos de Oro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Brendan Fraser indicó que de ser nominado a los Globos de Oro por su actuación en "The Whale" no se presentaría a la premiación, debido a los hechos que tuvieron lugar en 2003, cuando uno de los integrantes de Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la cual organiza el evento, lo había acosado sexualmente luego de tocarlo de forma inapropiada.

Aunque muchas personas aseguran que Brendan Fraser volvió desde los escombros del olvido, el actor considera que "nunca estuvo tan lejos", aunque sí reconoce que su participación en "The Whale", la nueva película de Darren Aronofsky, trasciende la satisfacción que le produce un trabajo bien realizado, pues todo el proceso también fue reparador en lo que respecta a su vida personal.

Así es como habla Fraser en una nueva entrevista para GQ, la misma revista a quien concedió una charla exclusiva en 2018, año en que habló públicamente de los hechos que lo habían orillado a alejarse de Hollywood, aunque –todavía hoy- sigue cuestionándose si fue él o fue Hollywood quien se vio obligado a alejarse de él, pues luego del momento en que Philip Berk lo acosó, durante una comida de los Globos de Oro, tocando una de las zonas genitales del actor, las oportunidades para aparecer en películas comenzaron a desvanecerse.

A partir de ahí, Fraser comenzó a cuestionarse sus verdaderos objetivos y emprendió un camino de mucha oscuridad, pero también de claridad –como ha compartido- que lo llevó al lugar al que está ahora. Durante su "ausencia", Brendan tuvo que buscar no sólo nuevas formas de sentir y de pensar, sino que tuvo que encontrar las alternativas para solventar su día a día, por lo que recurrió a ser uno de esos actores que viajan de ciudad en ciudad para ser los invitados especiales a convenciones de fanáticos.

En entrevista con GQ, reconoció que, en principio, pudo llegar a pensar que era una labor vergonzante, luego de pasar gran parte de su vida en platós ejecutando escenas de acción y enunciando diálogos que, más tarde, harían reír a toda la audiencia de una sala de cine. Sin embargo, con el tiempo, su presencia en la Comic-Con le enseñó lo poderoso que puede llegar a ser un mensaje, en este caso, el suyo, pues luego de dar a conocer el episodio que vivió en 2003, sus fanáticos no sólo iba a tomarse a una fotografía con su héroe de la infancia, o hacer preguntas sobre sus antiguas películas, sino que se acercaban a él para contarles su experiencia de vida, tan complicadas como la que Fraser vivió.

"Puedo ver a alguien al otro lado de la habitación que sé que tiene algo que decir, algo que compartir, a quien le sucedió algo... alguien lo lastimó", dijo a la revista. "Y lo que hace es tomar la mano de esa persona... si me admiran o me estiman por alguna razón especial, que si ese tipo de cosas me hubiera pasado a mí, le podría pasar a cualquiera también. Y todos somos solo... todos somos solo personas", confió.

Con los años, Fraser reconoció que se volvió más sabio, pues indicó que si le preguntaran cuál de los personajes que ha interpretado a lo largo de toda su carrera ha sido el más heroico, sin dudarlo sería Charlie, el hombre que pesa más de 270 kilos en "The Whale"; todavía más heroico que aquellos que se lanzaban de los árboles o que luchaban contra las momias, debido a su humanidad, su capacidad de amabilidad aún en los momentos más oscuros.

Y aunque los años han pasado y muchas de las heridas de Brendan comienzan a cerrarse, cuando el periodista que lo entrevistó, mismo con quien charló del acoso sexual que vivió dos décadas atrás, le preguntó de la probable nominación que obtendría por parte de los Globos de Oro, ya que también se perfila como el actor favorito para ganar el Premio Oscar por la mejor actuación este año, Fraser fue categórico al aseverar que no asistiría a una premiación en la que, hasta la fecha, no ha presentado un pronunciamiento honesto y justo antes los hechos que sufrió no sólo él, sino muchas personas que han denunciado haber sido víctimas de acoso y discriminación.

"Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood", dijo Fraser. "No, no participaré... Es por la historia que tengo con ellos –argumentó- Y mi madre no crio a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso".