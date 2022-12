Brendan Fraser, un actor que renació, cumple 54 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Muchos daban por terminada la carrera de Brenda Fraser, un actor que en la década de los años noventa era considerado un sex symbol y uno de los más taquilleros de la época; sin embargo, los últimos años habían sido especialmente difíciles para Fraser, quien gracias a su más reciente trabajo, ha resurgido de sus cenizas.

Fraser llegó al top hollywoodense con la cinta "George de la jungla" y con la trilogía de "La momia", ambos proyectos bastaron para ser uno de los actores más carismáticos y queridos por el público, pero poco a poco su luz dejó de brillar y con ello terminaron las llamadas de los productores, que veían en él a un actor viejo y patético.

En 2007 se divorció de su esposa, Afton Smith y eso agravó su situación personal. Poco a poco, comenzamos a ver a un Brendan descuidado y participando en proyectos cada vez menos lucrativos.

El descuido físico de Fraser se debió en buena medida a las lesiones en espalda y rodillas que sufrió durante las grabaciones de sus escenas de acción. Al ser joven, se empeñó en no utilizar dobles y a la larga esas decisiones le pasaron una factura muy cara.

Imposibilitado para realizar ejercicio físico, el actor estadounidense comenzó a ganar peso y la imagen de sex symbol desapareció por completo junto con la autoestima del actor que se vio orillado a trabajar en producciones de bajo presupuesto.

Pero gracias a su papel en "The whale", donde da vida a un profesor de inglés con obesidad mórbida que busca reconciliarse con la vida, que el mundo volteó la vista hacia Brendan Fraser y a su trabajo como actor.

Fraser reconoce que este ha sido el papel más difícil de su vida no solo por la personificación (tuvo que usar una prótesis en el estómago), sino principalmente por la trama.

Tras su presentación en el Festival de Cine de Venecia, bastaron seis minutos de ovaciones entre aplausos y personas de pie, para que el protagonista de "La Momia" resurgiera de las cenizas.

Al cumplir 54 años este 3 de diciembre, ahora todos quieren a Fraser en sus programas y se rumora que será un candidato fuerte para ganar el premio Oscar al mejor actor. ¡Qué mejor regalo de cumpleaños podría tener!