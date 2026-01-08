BRIGITTE BARDOT REPOSA JUNTO A SUS PADRES

El féretro de Brigitte Bardot, ícono mundial cinematográfico, reposa desde este miércoles junto a sus padres y abuelos en el cementerio marino de la localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, frente al mar Mediterráneo, diez días después de morir a los 91 años debido a un cáncer.

Saludada por cientos de vecinos y admiradores por las calles de Saint-Tropez, tras el funeral, la comitiva se encaminó al cementerio marino, situado bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde se encuentra también la tumba de su primer marido, Roger Vadim, el realizador de ´Et Dieu.. créa la femme´ (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato.

Su viudo, Bernard d´Ormale, con quien compartió los últimos 33 años de su vida, explicó a Paris Match porqué no fue inhumada en La Madrague, su famosa casa de pescadores en Saint-Tropez, como deseaba.

"Se dio cuenta de que no sería viable para el Ayuntamiento. Imaginen las procesiones de turistas apiñándose en el estrecho sendero del litoral (hasta la casa). Brigitte se resignó a abandonar las gestiones, y aceptó la idea de estar en el panteón donde se encuentran sus padres, a quienes adoraba", manifestó D´Ormale. Su inhumación se celebró en la más absoluta intimidad, mientras que la ceremonia religiosa oficiada previamente y a la que solo pudieron asistir unos 400 allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot pudo ser seguida en directo por una multitud en tres pantallas gigantes en el pueblo.

