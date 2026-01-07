logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

REAFIRMAN AFECTOS

BUENOS PROPÓSITOS EN AÑO NUEVO

Por Maru Bustos PULSO

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Entre los amigos siempre existe el anhelo de construir relaciones estables y avanzar con éxito en la vida.

Así, se encontró a los integrantes del Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino, quienes celebraron por el inicio de este Año Nuevo.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del mismo, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, recibieron a sus compañeros directivos con gran alegría.

En una cálida atmósfera, les dirigieron un mensaje de bienestar, prosperidad y dicha para ellos y sus familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Decidieron reunirse a recordar sus experiencias, anécdotas y logros alcanzados en el año que recién concluyó.

Eso sí, una magnífica oportunidad de incrementar el valor de su amistad.

¡Cuánto entusiasmo poseen!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV clausura Año Santo Vaticano 2025 con denuncia al consumismo y migrantes
Papa León XIV clausura Año Santo Vaticano 2025 con denuncia al consumismo y migrantes

Papa León XIV clausura Año Santo Vaticano 2025 con denuncia al consumismo y migrantes

SLP

AP

Bajo la mirada de cardenales y diplomáticos, León XIV cerró simbólicamente el Jubileo, marcando una transición pontificia y un mensaje de reflexión sobre la acogida y resistencia.

MAGOS SABIOS Y BONDADOSOS
MAGOS SABIOS Y BONDADOSOS

MAGOS SABIOS Y BONDADOSOS

SLP

Agencias

GUIADOS POR UNA ESTRELLA, ACUDEN A ADORAR AL NIÑO JESÚS de nazareth Y DEPOSITAN OFRENDAS A SUS PIES

¡ILUSIONADOS!
¡ILUSIONADOS!

¡ILUSIONADOS!

SLP

Maru Bustos

RECIBEN REGALOS DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional
¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional

SLP

El Universal

La tradición religiosa y cultural indica cuándo es correcto quitar el árbol de Navidad. Descubre por qué la fecha va más allá del Año Nuevo.