REAFIRMAN AFECTOS

Entre los amigos siempre existe el anhelo de construir relaciones estables y avanzar con éxito en la vida.

Así, se encontró a los integrantes del Consejo de Administración del Club Deportivo Potosino, quienes celebraron por el inicio de este Año Nuevo.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del mismo, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, recibieron a sus compañeros directivos con gran alegría.

En una cálida atmósfera, les dirigieron un mensaje de bienestar, prosperidad y dicha para ellos y sus familias.

Decidieron reunirse a recordar sus experiencias, anécdotas y logros alcanzados en el año que recién concluyó.

Eso sí, una magnífica oportunidad de incrementar el valor de su amistad.

¡Cuánto entusiasmo poseen!