Bruce Springsteen Recupera Música Archivada en 'The Lost Albums'

NUEVA YORK (AP) — El nuevo proyecto de Bruce Springsteen, "Tracks II: The Lost Albums", trata completamente de esa clásica pregunta de ¿qué habría pasado si hubiese sucedido?

El conjunto de álbumes y sus respectivas cajas será lanzado el 27 de junio. Comprende siete discos que abarcan el período entre 1983 y 2018, todos menos uno, fueron preparados por Springsteen para ser lanzados en su momento, pero finalmente quedaron archivados. Ahora que ha decidido lanzarlos simultáneamente, ofrecen una fascinante historia alternativa de su vida musical.

Se basa en su predecesor "Tracks", una colección de cuatro discos y 66 canciones de material inédito lanzado en 1998. El nuevo set tiene un total de 83 canciones, aunque algunas ya se incluyeron en otros proyectos — "My Hometown" y "Secret Garden" entre ellas — la gran mayoría no se había escuchado públicamente. Todo el material está completamente terminado, no son tomas descartadas a medio hacer o a medio terminar. No es inusual que los artistas dejen canciones — o incluso álbumes completos — en el piso de la sala de edición, pero ¿múltiples álbumes completos? Springsteen explica que ha tenido cuidado con sus lanzamientos, buscando construir un arco narrativo para su carrera, y cree que este enfoque le ha servido bien.

Quizás como resultado, el trabajo más interesante en "Tracks II" surge cuando se extiende y explora caminos que no están en su repertorio: Bruce country-cosmopolita, Bruce de ciudad fronteriza, Bruce inspirado en Burt Bacharach y un conjunto de canciones con base de sintetizadores creadas a partir de su pieza galardonada con el Oscar "Streets of Philadelphia." Curiosamente, el único disco de canciones sueltas reunidas que se siente más como un disco de la E Street Band es el menos convincente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un gran conjunto de música

Dado que estos son siete álbumes distintos, vale la pena evaluarlos de esa manera.

"LA Garage Sessions ´83" captura a Springsteen trabajando prácticamente solo en una casa en las colinas de Hollywood. Estaba justo entre sus álbumes "Nebraska" y "Born in the USA," y parece estar dividido entre esos dos enfoques. Hay estudios de personajes aquí, y temas más ligeros como "Little Girl Like You", en la que un hombre soltero desea sentar cabeza. El corte más impactante es "The Klansman", sobre un niño y su padre racista, aunque clama por más desarrollo. En última instancia, Springsteen eligió los álbumes correctos para lanzar en ese momento.

La canción "Streets of Philadelphia" fue una verdadera desviación musical, y Springsteen decidió hacer un álbum en la misma línea, con sintetizadores y loops de batería como elementos dominantes. Si se hubiera lanzado a principios de la década de 1990, este habría sido el disco con el sonido más contemporáneo de su carrera, con atmósferas que ocasionalmente recuerdan a U2. Springsteen lo retiró en el último momento, pensó que las historias de relaciones condenadas al fracaso — con letras como: "We loved each other like a disease" (Nos amamos como una enfermedad) — eran demasiado parecidas a "Tunnel of Love".

Al mismo tiempo que grabó "The Ghost of Tom Joad" en 1995, Springsteen también reunió una banda country dirigida por el intérprete de pedal steel Marty Rifkin. Su trabajo fue magnífico, liderado por el compás de "Repo Man" y la versión de Johnny Rivers, "Poor Side of Town". El corte titular de un disco que llama "Somewhere North of Nashville" llegó al público unas dos décadas después. Dado que el sombrío "Joad" ganó un Grammy, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su elección de qué lanzar? "Nashville", sin embargo, es un buen momento lleno de energía.

"Inyo" es similar a "Joad" y "Devils & Dust", narrativas principalmente acústicas, aquí muchas son historias del suroeste. Springsteen incluye apropiadamente una banda de mariachi en "Adelita" y "The Lost Charro". El violín de Soozie Tyrell es notable, particularmente en la majestuosa "When I Build My Beautiful House". Suponemos que Springsteen pudo haber considerado "Inyo" un álbum de más en el mismo estilo, pero sigue siendo un trabajo fuerte.

En un momento, Springsteen consideró hacer de "Western Stars", su homenaje a la composición californiana de principios de los años 70, un álbum doble. Cuando no lo hizo, las canciones de "Twilight Hours" quedaron atrás. Aquí Bacharach es la influencia principal, y esto casi se siente como la colaboración de Elvis Costello con Burt, solo sin que sin él (¿y es la letra "God give me strength" un guiño a ese proyecto?). El Bruce melódico de "Sunday Love" es fascinante, tal vez la mejor canción de la caja. "Lonely Town" se sitúa en la intersección de Bacharach y Roy Orbison, mientras que "Dinner at Eight" es un hermoso resumen. "Twilight Hours" puede sorprender a los fanáticos de Springsteen — e impresionarlos también.

Las canciones bien logradas de "Faithless" fueron escritas por encargo en dos semanas, la banda sonora de una película que nunca se hizo. Es una buena apuesta que habría sido un western melancólico.

Cuando Springsteen se enfrenta a Tom Morello en la canción "Another Thin Line", te das cuenta de lo poco que has escuchado su guitarra eléctrica en "Tracks II". El álbum "Perfect World" es el único aquí compuesto por sobrantes de diferentes períodos, con la mayor participación de la E Street Band. Pero este es el tema, sin embargo: La mayoría del buen material de la E Street Band ya ha sido lanzado. Lo mejor que quedó para este disco es "You Lifted Me Up", con letras minimalistas y una colaboración vocal con Patti Scialfa y Steve Van Zandt.

Las cajas ofrecen a los fans acérrimos de Springsteen mucho material para reflexionar y cuestionar si estos "discos perdidos" recibirían más atención si fueran lanzados por separado en vez de en conjunto. Si esto es demasiado, próximamente estará lanzando una selección de 20 canciones destacadas del set.