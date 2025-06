Florinda Meza se lanza contra serie de Chespirito: "falsea hechos"

Florinda Meza explotó contra "Chespirito: Sin querer queriendo", la serie, y dio su versión sobre algunos hechos que se han mostrado en la bioserie, en la cual ella no aparece con su verdadero nombre; la defensa que hace Florinda no es sobre cómo la han retratado a ella, sino cómo han mostrado a su gran amor Roberto Gómez Bolaños.

A través de sus redes sociales, Florinda desmenuza que el talento de Bolaños afloró y fue reconocido desde mucho antes de "El Chavo" o "El Chapulín Colorado".

"Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado ANTES de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él. Cuando llegó al canal 8 le dieron un espacio para hacer lo que él quisiera y así nacieron el Chapulín y el Chavo", se lee en el inicio de su mensaje.

Meza aclara que si bien "El Chavo" le dio fama, él ya era exitoso desde antes de ese proyecto.

"Roberto lo dijo en miles de entrevistas, pero también en su libro biográfico. A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso".

Para Florinda, la bioserie de Chespirito, la cual encabezan los hijos del actor y productor, está muy al estilo de Hollywood, lo cual, aunque puede parecer "bonito", dice, no es su biografía.

"La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía".

Finalmente, la actriz que le dio vida a "Doña Florinda", opinó sobre lo que para ella es "Chespirito: Sin querer queriendo":

"A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender".