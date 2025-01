Bruce Willis reaparece con gesto emotivo tras incendios en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Tras la devastación e incertidumbre que los incendios en Los Ángeles han dejado, el actor Bruce Willis hizo su reaparición con un emotivo gesto hacia los socorristas que trabajan en las zonas afectadas.

A través de la cuenta de su esposa, la modelo y empresaria Emma Heming, se compartió un conmovedor video en el que Willis expresa su agradecimiento a algunos de los socorristas, ya sea estrechando sus manos o intercambiando palabras de reconocimiento por su valioso trabajo en medio de la tragedia.

En el clip, en blanco y negro, se puede ver a Willis en buen semblante, a pesar de las especulaciones sobre el deterioro de su salud. Recordemos que el actor se retiró de la vida profesional en marzo de 2022, luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva y sin cura conocida hasta la fecha.

Emma Heming acompañó el post con un mensaje donde destacó: "Cada vez que Bruce se cruza con un socorrista, no pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un 'gracias por su servicio'. Ayer no fue diferente". Además, Willis aprovechó la ocasión para tomarse fotos con el personal de emergencia.

El actor, conocido por su papel en "Un día para morir", vive actualmente en su mansión de Brentwood Park, en el oeste de California, donde lleva una vida tranquila rodeado de su familia.

La zona de Pacific Palisades, que también fue afectada por los incendios, quedó completamente destruida, con viviendas quemadas y evacuaciones masivas. Este fue uno de los incendios más devastadores, arrasando más de 6,900 hectáreas, según reportes de "El País".

La lucha de Emma Heming con Bruce Willis

A finales de diciembre, Emma Heming y Bruce Willis celebraron 17 años de matrimonio. Sin embargo, esta ocasión estuvo marcada por la reflexión de Heming sobre cómo el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) ha cambiado su vida. En un mensaje emotivo publicado el 29 de diciembre, compartió cómo los aniversarios, que antes le llenaban de emoción, ahora le provocan una sensación de pesadez: "Antes, los aniversarios me llenaban de emoción; ahora, si soy sincera, me provocan una sensación de pesadez en el corazón y un nudo en el estómago".

Heming expresó el dolor y la ira que enfrenta a diario debido a la enfermedad de su esposo, pero también destacó que el amor que siente por él sigue siendo su motor: "Me tomo 30 minutos para pensar en el ´¿por qué él, por qué nosotros?´, para sentir la ira. Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es... es amor incondicional".

La actriz de "Red 2" también compartió que, a pesar de las dificultades, no dudaría en repetir todo el proceso y los sacrificios junto a Willis: "Lo haría todo una y otra vez en un abrir y cerrar de ojos". Acompañó estas palabras con una fotografía de ambos disfrutando del mar, sonriendo juntos.

Hoy, además de su carrera como modelo y empresaria, Heming se dedica a crear conciencia sobre la demencia frontotemporal. A través de su experiencia, impulsa iniciativas para fomentar la investigación y la legislación sobre esta enfermedad.

En una entrevista para "Town and Country" en octubre de este año, Heming expresó que, aunque emocionalmente se siente más fuerte, el camino sigue siendo desafiante: "No digo que sea más fácil, pero he tenido que acostumbrarme a lo que está sucediendo para poder tener los pies en la tierra y apoyar a nuestros hijos. Estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el dolor y la tristeza que siento, que pueden aparecer en cualquier momento, y encontrar la alegría".