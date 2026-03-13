logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BRUNO MARS EN MÉXICO AUMENTA PRECIO DE BOLETOS PARA SUS CONCIERTOS

Por El Universal

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
BRUNO MARS EN MÉXICO AUMENTA PRECIO DE BOLETOS PARA SUS CONCIERTOS

El regreso del cantante Bruno Mars a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales. Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de "Die With a Smile" en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores. La comparación resaltó esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro presentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey
    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey

    Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey

    SLP

    El Universal

    El torneo Ring Royale reunirá a figuras públicas en un evento de boxeo digital el 15 de marzo.

    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos
    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

    Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

    SLP

    El Universal

    Cargos por servicio en Ticketmaster México sostienen plataforma y garantizan funcionamiento en grandes conciertos.

    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show
    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

    Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

    SLP

    El Universal

    Tras la salida de Sergio Mayer, aumentaron los ataques y la tensión en la casa.

    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York
    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

    Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

    SLP

    El Universal

    La exhibición acompaña el lanzamiento del tráiler final de Super Mario Galaxy y su estreno mundial.