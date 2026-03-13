BRUNO MARS EN MÉXICO AUMENTA PRECIO DE BOLETOS PARA SUS CONCIERTOS
El regreso del cantante Bruno Mars a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales. Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de "Die With a Smile" en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores. La comparación resaltó esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro presentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.
no te pierdas estas noticias
Alfredo Adame se prepara para pelea contra Carlos Trejo en Monterrey
El Universal
El torneo Ring Royale reunirá a figuras públicas en un evento de boxeo digital el 15 de marzo.
Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos
El Universal
Cargos por servicio en Ticketmaster México sostienen plataforma y garantizan funcionamiento en grandes conciertos.
Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show
El Universal
Tras la salida de Sergio Mayer, aumentaron los ataques y la tensión en la casa.