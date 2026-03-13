BRUNO MARS EN MÉXICO AUMENTA PRECIO DE BOLETOS PARA SUS CONCIERTOS

El regreso del cantante Bruno Mars a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales. Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de "Die With a Smile" en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores. La comparación resaltó esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro presentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.