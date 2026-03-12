¡FELICES DE CELEBRAR!

logo pulso
CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
Entre las niñas que llegaron a la fiesta de cumpleaños de María Emilia Heinze Zarur, compartieron un ambiente de ¡gran alegría!

Este día especial, además de disfrutar de la alberca, jugaron pádel, deporte que les apasiona.

Así, en las canchas de de esta disciplina deportiva, del Club Deportivo Potosino, demostraron habilidad y destreza para jugar.

La tarde, resultó plena de diversión extrema, acción, agradables sorpresas y anécdotas para recordar.

En sus rostros reflejaban enormes sonrisas.

