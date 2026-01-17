BTS ALUDE A LA TRADICIÓN COREANA CON SU NUEVO ÁLBUM

K-pop BTS anunció este viernes que su próximo álbum llevará por título ´Arirang´, una alusión a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music, en el primer disco de la agrupación de Corea del Sur en casi cuatro años.

El disco, cuya publicación está programada para el 20 de marzo, contará con 14 pistas y será el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde ´Proof´ (2022).

La selección del nombre da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza. La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad.