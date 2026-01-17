logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

BTS ALUDE A LA TRADICIÓN COREANA CON SU NUEVO ÁLBUM

Por EFE

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
BTS ALUDE A LA TRADICIÓN COREANA CON SU NUEVO ÁLBUM

K-pop BTS anunció este viernes que su próximo álbum llevará por título ´Arirang´, una alusión a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music, en el primer disco de la agrupación de Corea del Sur en casi cuatro años.

El disco, cuya publicación está programada para el 20 de marzo, contará con 14 pistas y será el quinto álbum de estudio de la banda y el primero desde ´Proof´ (2022).

La selección del nombre da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza. La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"
Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"

Bizarrap se une a Gorillaz en "Orange County"

SLP

El Universal

El productor argentino se une a la banda británica

Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en
Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en

Andy Rubal revela el poder sanador de la salsa en

SLP

AP

El músico cubano Andy Rubal comparte su experiencia personal a través de la salsa en su último trabajo musical

Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine
Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine

Homenaje a David Lynch con ciclo de películas en salas de cine

SLP

El Universal

No te pierdas la oportunidad de disfrutar del legado de David Lynch en salas de cine.

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar
El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

SLP

El Universal

El cantante Christian Nodal muestra su amor a Ángela Aguilar con un brazalete exclusivo diseñado por él mismo.