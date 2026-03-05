BTS Y SU NUEVA MÚSICA

Después casi 4 años de pausa como grupo, BTS finalmente está de vuelta. La agrupación surcoreana sorprendió a su fandom al revelar el "tracklist" completo de "ARIRANG", su nuevo álbum de estudio que incluirá 14 canciones inéditas y que llegará a las plataformas digitales el 19 de marzo de 2026.

El proyecto también abre una nueva etapa creativa para la banda de K-pop, que en los últimos años desarrolló carreras solistas antes de reencontrarse en el estudio.

Las 14 canciones de "ARIRANG", que es una de las canciones folclóricas más importantes de Corea, considerada incluso como el himno no oficial del país, fueron compartidas a través de las plataformas del grupo y revela 14 temas completamente inéditos, en su mayoría con títulos en inglés: Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA, 2.0, No. 29, SWIM, Merry Go Round, NORMAL, Like Animals, They don´t know ´bout us, One More Night, Please e Into the Sun.

En Apple Music aparece además una pista adicional titulada "ARMYRANG", un audio especial en el que los integrantes del grupo hablan sobre el nuevo lanzamiento.

Hasta ahora ninguna de las canciones se ha estrenado como sencillo, por lo que todo el material será completamente nuevo para los fans cuando el disco se publique.