EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Eugenio Sánchez Fernández cumplió tres años de vida y celebró con sus primos y amigos.

Sus papás: Aarón Sánchez Estrada y Lizeth Fernández González organizaron la divertida fiesta.

El pequeño eligió como temática a "Spider Man", por lo que todos los detalles fueron alusivos a su súper héroe favorito, como las invitaciones y la ambientación del área de juegos infantiles del Club Deportivo Potosino, donde se efectuó el convivio.

En una tarde de intensa alegría, los pequeños disfrutaron de una serie de atractivos como juegos infantiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al final, los pequeños recibieron un bonito detalle y bolsas con dulces.

Eso sí, ¡vaya sonrisas!