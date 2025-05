CAIFANES MANTIENE EL PULSO GENERACIONAL CON NUEVO MATERIAL Y GIRA NACIONAL

La banda mexicana Caifanes, referente del rock alternativo y post punk desde finales de los años ochenta, se prepara para su regreso a San Luis Potosí con un concierto programado para el próximo 16 de mayo en el Parque Tangamanga II.

Actualmente conformada por Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills y Marco Rentería, la agrupación continúa conectando con audiencias de distintas generaciones sin dejar de lado sus raíces musicales ni su identidad creativa.

Durante una entrevista exclusiva para Pulso Diario de San Luis, Alfonso André destacó la vigencia que conserva la música de Caifanes entre el público joven: “Es alucinante para nosotros. Nos gusta mucho esta sensación de que estas rolas que hicimos hace tantos años sigan vigentes, sigan resonando con los chavos”.

Aunque no se identifican como una banda de protesta, reconocen que sus canciones nacen de experiencias personales y colectivas: “No somos un grupo de protesta ni mucho menos, simplemente son como visiones de lo que hemos vivido, lo que nos toca, lo que nos hace pensar, lo que nos mueve, lo que nos indigna muchas veces de lo que está pasando”. Esto se refleja en temas como “Antes de que nos olviden”, que han sido adoptados como himnos en contextos de memoria y resistencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

SU RECIENTE LANZAMIENTO “Y CAÍSTE”

La actualidad también ha influido en su perspectiva sobre la música y el entorno social. En relación con su reciente lanzamiento, “Y Caíste”, André explicó que la canción presenta a un personaje “como un caifán, digamos, de esos que la sienten que las pueden todas y de repente se da cuenta de que el tiempo ha pasado y que ya no es el que era antes”. El tema sirve como una reflexión sobre el desgaste y la conciencia del paso del tiempo.

LA GLORIFICACIÓN DE CIERTOS TEMAS

La banda también observa con atención el panorama musical actual y los cambios en la manera de hacer y compartir música. André señaló diferencias entre la censura del pasado y la forma en que hoy se controla la glorificación de ciertos temas, como el narcotráfico. Recordó que en su época “era casi casi que un delito ser joven”, en alusión a cómo el rock y la juventud eran vistos con desconfianza por las autoridades. En contraste, señaló que actualmente los jóvenes enfrentan otro tipo de realidades, marcadas por la falta de oportunidades y un entorno donde el crimen organizado aparece como una de las pocas salidas visibles. “Ahora, desgraciadamente eso es lo que están viviendo los chavos”, dijo, aludiendo a un contexto social donde se idealiza a figuras del narcotráfico y en el que, muchas veces, se percibe que no hay futuro fuera de esa narrativa.

EVOLUCIÓN SONORA

En cuanto a su evolución sonora, el baterista explicó que, más que seguir tendencias, buscan no repetirse: “Intentamos hacer algo que nos seduzca, que nos guste, que no sea lo mismo que ya hicimos, pero que tampoco deje de ser lo que somos”. La composición musical dentro de Caifanes sigue un proceso más intuitivo que analítico, en el que se permite que “la misma música me vaya marcando el camino hacia donde quiera ir la canción”.

CONTINÚAN RELATANDO SU VISIÓN DEL MUNDO,

El espectáculo en San Luis Potosí incluirá nuevas canciones, temas del catálogo de Jaguares y un formato centrado en la música más que en lo visual. “La banda tocando en realidad, no traemos más circo, elefantes y cosas, así como Lady Gaga. [...] Para mí, pues lo más importante es la música. Creo que es lo mismo para mis compañeros”.

Caifanes sigue apostando por un diálogo entre lo que fueron, lo que son y lo que observan a su alrededor. En su música, continúan relatando su visión del mundo, sin dejar de mirar hacia adelante.