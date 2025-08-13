Camila Sodi y Diego Luna comparten celebración especial por cumpleaños de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque a lo largo de los años Camila Sodi se ha caracterizado por mantener gran parte de su vida personal en privado, hay momentos especiales en los que la actriz mexicana decide compartir con el público pequeños vistazos de su intimidad.

Desde sus vacaciones de verano, el duelo por la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, hasta los cumpleaños de dos de las personas más importantes en su vida: Jerónimo y Fiona, los hijos que tuvo con Diego Luna, con quien compartió su vida de 2008 a 2013.

Pese a estar separados, Diego y Camila han logrado establecer una bonita relación de amistad por el bien de su familia, lo que también los ha motivado a resguardar la privacidad de sus hijos y no mostrarlos en redes sociales.

Aunque los actores mexicanos prefieren mantener a Fiona y Jerónimo al margen de sus vidas públicas, Camila Sodi también ha demostrado ser toda una mamá orgullosa al celebrar sus respectivos cumpleaños con bonitas y entrañables fotografías de su álbum de los recuerdos.

A principios de julio fue el turno de Fiona, quien celebró sus 14 años; ahora, el pasado fin de semana, Jerónimo cumplió 17 años, una fecha especial que la intérprete celebró con entusiasmo.

A través de su cuenta de Instagram, donde es seguida por 2.6 millones de usuarios, Camila compartió dos fotografías con motivo del nacimiento de su hijo mayor, a quien de cariño llaman 'Momo', tal como lo indica su pastel de cumpleaños.

Hecho a mano y con el amor de mamá, la actriz sorprendió a Jerónimo con este detalle que incluía el número 17 y algunos corazones en color rojo, un pequeño vistazo de lo que seguramente fue una bonita celebración familiar.

Además de dicho pastel, Camila Sodi utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que aparece cargando a su hijo, en ese entonces recién nacido. "Mi primogénito ahora tiene 17", escribió la actriz, de 39 años.

En 2023, cuando su hijo mayor cumplió 15 años, Camila Sodi reflexionó sobre su maternidad con sus seguidores de redes sociales: "Se dice fácil pero 15 años de mamá está cabr*n. Quiero empezar por agradecerme a mi misma, siempre hago lo mejor que puedo. Ojalá no necesiten mucha terapia de adultos".