INTERESANTES EXPERIENCIAS

APRENDIERON DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
Entre los niños y adolescentes estas vacaciones de verano resultaron especiales. Los días de descanso en el Camping de La Loma Centro Deportivo les permitieron salir de la rutina, vivir experiencias nuevas y agradables.

Ahí, encontraron las mejores opciones de sana diversión y entretenimiento.

Ademas, interesantes actividades para desarrollar habilidades. Así, los campistas fortalecieron sus conocimientos en la práctica de algunas disciplinas deportivas.

Lo esencial para ellos, es que este verano resultó de lo mejor en este camping que concluyó con una mañana de intensa diversión.

