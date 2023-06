Camille Vasquez revela cómo llegó el caso Trevi-Andrade a sus manos

A-AA+

Camille Vasquez, la abogada que ganó fama el año pasado al defender al actor Johnny Depp en el mediático caso contra Amber Heard, ahora se prepara para salir en defensa de la cantante mexicana Gloria Trevi.

A finales de 2022, el pasado de la reconocida intérprete de "Pelo Suelto" la alcanzó cuando recibió una demanda por parte de dos mujeres estadounidenses. Las presuntas víctimas alegan haber sufrido abuso sexual por parte de la cantante cuando tenían entre 13 y 15 años a principios de los años 90. En la demanda también se menciona al productor Sergio Andrade, así como a una tercera persona cuya identidad aún no ha sido revelada.

Recordemos que ambas personalidades son acusadas de haber formado parte de un clan que abusaba de mujeres menores de edad con la promesa de convertirlas en unas estrellas.

Tras la querella, la famosa recurrió a una de las firmas de abogados más prestigiosas a nivel mundial.

Ahora fue Vasquez quien obtuvo los reflectores al ser cuestionada sobre cómo se enteró del polémico caso Trevi-Andrade. De acuerdo con su versión, fue Gloria quien primero la contactó y le hizo saber la situación.

"Ella me llamó, hablé con ella y con Armando (Gómez) su esposo y estudié el caso, hablé con mis colegas como Ben Chew y otros que están trabajando en este caso y no pude decirle no a defenderla, no pude", comentó para Telemundo.

La profesional detalló que aunque no conocía a la artista, sus padres sí lo hacían, ya que su madre es originaria de Cuba, mientras que su padre es colombiano, por lo que al darles la noticia de que la defendería se sorprendieron.

Por su parte, Camille expresó que decidió seguir el caso debido a que confía en la palabra de Trevi.

"Creemos que ella es inocente. No hay ninguna prueba contra ella", comentó su compañero.



¿Gloria Trevi pisó la cárcel tras la acusación en los 2000?

La intérprete de "Vestida de azúcar" estuvo cuatro años en prisión preventiva y fue absuelta luego de que un juez asegurara no tenían las pruebas suficientes para juzgarla por los delitos de secuestro, violación y corrupción de menores.



Reciente demanda de Trevi

"Rolling Stones" reportó que dos demandantes hablaron del presunto abuso que sufrieron durante un concierto de Trevi en los 90.

La artista habría atraído a las aparentes víctimas para que formaran parte del programa de formación musical del productor y los "convenció" para convertirse en esclavos sexuales.