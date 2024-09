CANCELA CONCIERTOS

NUEVA YORK. - El músico británico Ringo Starr, ex baterista de The Beatles, canceló su presentación de la noche de ayer en el Radio City Music Hall en Nueva York y la del martes en Pensilvania junto al grupo All Starrs Band por recomendación de su médico, que le pidió descansar debido a un resfriado.

El músico de 84 años informó a sus seguidores de la cancelación de los últimos dos conciertos de su gira ‘Crooked Boy’ a través de un mensaje en Instagram y Facebook.

“Ringo se ha resfriado y después de consultar a un médico le recomendaron cancelar estos dos espectáculos restantes y descansar”, indica el comunicado y agrega que el dinero será reembolsado.

“Como siempre, Ringo y los All Starrs envían paz y amor a sus fans y esperan verlos pronto”, finaliza el mensaje.

De inmediato, los seguidores del artista lamentaron la cancelación y desearon pronta recuperación al famoso exBeatle.

“¡Qué triste! Deseos de pronta recuperación Ringo”, escribió Julie, quien dijo tenían boletos para los conciertos en el Pabellón The Mann de Filadelfia del martes y el de esta noche en el famoso Radio City de Nueva York. “¡¡¡Pero tu salud es lo más importante!!! Mejórate pronto”.

“Ringo te amo”, “Que te mejores pronto”, “solo queremos que esté sano y feliz”, fueron algunos de los buenos deseos de sus admiradores.

Tras el lanzamiento de su EP ‘Crooked Boy’, Starr comenzó sus actuaciones el 22 de mayo en Las Vegas (EE.UU.), con seis conciertos, tras lo cual se dirigió a Ciudad de México para dos noches en el Auditorio Nacional y regresó a EE.UU. para continuar con la gira, que culminaba esta noche en Nueva York.