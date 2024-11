Medidas de seguridad ante la presencia de narcocorridos

QUERÉTARO, Qro.- Está en análisis la posible cancelación de artistas que cantan narcocorridos en la Feria Ganadera de Querétaro que inicia a finales de este mes, dijo el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez.

Señaló que este análisis contempla generar las condiciones para devolver la tranquilidad en Querétaro y que la ciudadanía regrese a la normalidad lo más pronto posible tras los hechos violentos ocurridos el 7 y 9 de noviembre en la capital queretana.

"Nosotros no podemos estar a expensas ni estar condicionados a un tema de miedo, tenemos inmediatamente que seguir trabajando, fortalecer desde luego las estrategias de seguridad y de supervisión administrativas que nos permitan a todos gozar de espacios seguros, entornos seguros y estaremos analizando puntualmente el tema de la feria, en este sentido normalizando la vida en Querétaro", declaró.

Esto luego del ataque armado registrado el sábado pasado en el bar "Los Cantaritos", donde perdieron la vida 10 personas y 13 más resultaron heridos; un ataque dirigido contra Fernando González Núñez alias "La Flaca", quien ha sido identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y de quien, extraoficialmente, se ha dicho que acudió al concierto de Natanael Cano que se realizó esa noche en el centro de Querétaro.

El secretario de Gobierno de Querétaro consideró que existen las condiciones para que se lleve a cabo la Feria Internacional Ganadera (FIGQ), la cual forma parte de las tradiciones del estado, por lo que el análisis se centra únicamente en los cantantes de narcocorridos.

"Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es nuestro contexto, nosotros no somos Sinaloa ni somos otras entidades donde se han presentado acciones o comportamientos que les llevan a ellos a su toma de decisión, nosotros tenemos que basarnos en todo lo que significa la tradición de la feria de Querétaro, lo que significa las acciones que se vienen trabajando de manera preventiva para que sea un entorno seguro y que garantice la alegría a las familias queretanas y, sobre todo, también la invitación a que normalicemos lo más pronto posible nuestra vida cotidiana", expresó.

Organizadores de la Feria condenan narcocorridos

En su momento, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno, señaló que a pesar de ser los organizadores de la feria, no están a cargo de ellos la contratación de artistas, sin embargo, sí habrá un llamado a la empresa (R.P. García) para que se impida la presentación de estos cantantes.

"Vamos a platicarlo, es más, tendríamos ya que platicar porque, para empezar, siempre se han prohibido los corridos de ese tipo, siempre se han prohibido. El gobierno del estado, muy acertadamente los ha prohibido y en cuanto se ve algo que el artista quiera cantar sobre, se va para afuera", comentó.

Al ser cuestionado sobre los artistas que basan su repertorio musical en este género, Romualdo Moreno dijo que si no pueden dejar de interpretar ese tipo de canciones, es mejor "que no canten".

"Que no canten narcocorridos, simplemente que no los toquen. Si su música se basa eso, entonces que no lo canten y a lo mejor quitarlo, yo creo que sí sería obligatorio (...) Eso gobierno del estado lo ha estado prohibiendo y no de ahorita, están prohibidas las canciones de narcocorridos desde el año pasado y el antepasado y siguen prohibidos", agregó.

Destacó que el tema de seguridad será prioritario en esta edición de la FIGQ y está todo listo para cumplir con este tema porque desde hace tres meses se mantienen reuniones con las corporaciones involucradas, entre ellas, la Policía Estatal, las policías municipales de la zona metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.