Cantantes famosos que han ganado un Oscar

La música y el cine mantienen una relación estrecha. No hay película sin banda sonora y los Premios Oscar son los encargados de reconocer el talento y la interpretación vocal de los y las cantantes.

Sin importar el género musical o la edad, la ceremonia más esperada del año tiene reservado un lugar especial para los famosos que prestan su voz o interpretan los temas principales de los filmes.

Por lo anterior, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cuenta con un historial de cantantes que lograron llevarse una estatuilla dorada a casa a raíz del dominio que demostraron sobre la pantalla grande.

¿Qué cantantes tienen un Premio Oscar?

1. Prince. En 1985, el icono de la década de los 80 se llevó una estatuilla dorada por su canción "Purple Rain". Además de ser la voz principal, demostró su lado versátil pues actuó y bailó en la cinta.

2. Frank Sinatra. Considerado como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, recibió un premio de la Academia a mejor actor de reparto por el filme "De aquí a la eternidad" en 1953.

3. Lady Gaga. La cantante ha estado nominada tres veces a los premios Oscar. No obstante, en 2019 arrasó en la contienda por "A Star is Born", donde compartió créditos con Bradley Cooper.

La figura del pop se ganó la estatuilla por la interpretación y composición de "Shallow", tema principal del filme y el cual cantó en vivo durante la ceremonia.

4. Eminem. En el año 2003, el rapero resultó ganador de un premio Oscar en la categoría de mejor canción original por su tema "Lose Yourself", la cual formó parte de la banda sonora de la película "8 Mile".

No obstante, Eminem no asistió a la ceremonia. El cantante pensó que ni en sus sueños podría ganar la estatuilla, por lo que prefirió "quedarse a dormir en casa".

5. Adele. La originaria de Reino Unido ha recibido múltiples premios durante su trayectoria. En 2013 sumó uno más, pues consiguió una estatuilla de la Academia por la mejor canción original.

Específicamente, fue el tema "SkyFall" el que la hizo acreedora al máximo reconocimiento del cine. La pista se incluyó en la banda sonora de la franquicia de James Bond.