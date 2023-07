Cardi B arroja micrófono a fan que la mojó en pleno concierto

A-AA+

Este fin de semana, Cardi B se presentó en el Drai's Beach Club de Las Vegas. La repara norteamericana vivió un momento agridulce a causa de un fan que le arrojó su bebida para mojarla.

Todo marchaba bien para la artista, pues fue bien recibida por su audiencia. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando fue atacada por un hombre que se encontraba entre el público.

Y más de uno de los asistentes documentaron el momento de tensión que vivió la cantautora. Sin menos ni más, decidió defenderse y poner un alto a este tipo de agresiones que cada vez son más comunes hacia los cantantes.

Son varias las celebridades que han sido víctimas de este tipo de acciones por parte de su público. Por ejemplo, semanas atrás Bebe Rexha fue lesionada cuando le arrojaron un celular y tuvo que suspender su performance.

Ahora le tocó el turno a la intérprete de "Up", pues mientras estaba sobre el escenario y se acercó para cantar a sus admiradores, uno de ellos la mojó en la cara intencionalmente con un vaso con agua.

La reacción de la cantante se viralizó en cuestión de minutos, ya que para defenderse le aventó el micrófono en la cabeza al fan. En seguida, elementos de seguridad auxiliaron al sujeto para supervisar que no hubiera sufrido ninguna lesión.

El acto también provocó que quedara al descubierto el playback de la originaria del sur de Nueva York. Y mientras el equipo de seguridad retiraba al fan del lugar, la cantante quedó con una expresión de molestia sobre el rostro.

A Cardi B también se suma Harry Styles, pues cuando se encontraba en pleno concierto en Viena, Austria, fue golpeado en el ojo por un objeto que le arrojó su admiradora, a pesar de ello siguió el show.

Ante este tipo de agresiones por parte de los fanáticos para llamar la atención de sus estrellas favoritas, algunos artistas se han dado a la tarea de pedir que no les lancen obsequios al escenario.

Recientemente, Adele advirtió a sus fans que se abstuvieran de lanzarle souvenirs y cualquier tipo de objetos durante su show en Las Vegas. "Los desafío a que me tiren algo, les juro que los mato", dijo entre risas.