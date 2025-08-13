Carlos Cuevas: Juicio legal con Aída aún sin resolución

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Carlos Cuevas niega haber agredido físicamente a Aída, su hermana, como ella ha dicho, y afirma que el proceso legal que enfrentan todavía sigue su curso, declaración que contradeciría a la cantante, quien difundió, en medios de comunicación, que ya ha sido absuelta de la demanda que su hermano interpuso.

El bolerista habló, en "Venga la alegría", sobre las aseveraciones de Aída que, desde 2020, sostiene que su hermano actuó violentamente, en contra de ella y a su padre, don Alfonso, quien habría sido embestido por Carlos, mientras este se encontraba en un estado, aparentemente, inconveniente.

Este acontecimiento habría tenido lugar en la década de los noventa.

Él se defiende y asegura que ese episodio que su hermana relata nunca sucedió; Cuevas argumenta que, de haberla golpeado, no tendría sentido que Aída y él mantuvieran una buena relación como hermanos durante los 10 años posteriores al presunto hecho, y antes de que su vínculo se fracturara definitivamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pura mentira, pura basura, no le dan los tiempos, no se cuadran, si dice que yo golpeé a mis papás y a ella, ¿por qué se siguió llevando conmigo?, tú no puedes llevarte con tu verdugo durante 10 años, después de que pasaron todas esas cosas, ¿cómo te puedes llevar con tu verdugo o con el verdugo de tus papás?, yo, ese momento, si le hicieran a mis papás algo así, voy y lo denuncio", indicó.

Carlos piensa que, quizá, el éxito que ha granjeado a través de carrera como cantante, con una trayectoria de más de 35 años, es lo que instado a su hermana a tratar de desprestigiarlo.

"¿Qué daño le he hecho hoy?, hasta ahorita estoy dando mi punto de vista y mi defensa, yo soy un hombre muy trabajador, esa luz, me la quiere apagar", consideró.

Sin importar las declaraciones recientes de Aída y su representante legal, por medio de las que la cantante indicó que había sido absuelta de la demanda por daño moral, que Carlos interpuso en su contra, el cantante dijo que el proceso continúa y, hasta el momento, no ha favorecido a ninguna de las partes.

"El juicio está ahí, nadie ha ganado nada, ahí sigue todo, es un engaño, completamente, vamos a seguir adelante con esto", expresó.

El intérprete sigue sosteniendo que el pleito de los dos, se habría derivado de la ocasión en que puso entre dicho la declaración de su hermana, respecto a la presunta propuesta de matrimonio que, insistentemente, le habría hecho Juan Gabriel, durante su juventud.

A la postre, descartó cualquier posibilidad de reconciliarse con Aída.

"¿Después de tanta basura que dice?, no, ¿cómo crees?, afecta a mi familia, a mis hijos, a mi señora, no sé cuánto tiempo me quedé de vida... y la quiero llevar en paz, como la he llevado hasta ahora", precisó.

Cuando Aída, a través de su abogado, el licenciado Enrique González Casanova, habló de la demanda, dio a conocer que, tras la resolución del juez, Carlos habría interpuesto un amparo para seguir con el caso.