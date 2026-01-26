Carlos Hermosillo rememora su historia de amor con Laura Flores

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El exfutbolista Carlos Hermosillo recordó el gran amor que sintió por Laura Flores, quien fue su pareja hace 40 años, cuando él era la promesa del fútbol mexicano y ella daba sus primeros pasos en la actuación; también rememoró que cuando su relación parecía alcanzar estabilidad, el deportista se llevó una gran decepción.

El exfutbolista fue entrevistado por Matilde Obregón, con quien recordó una de las épocas más prosperas de su carrera, cuando, con sólo 19 años, debutó en el club América.

Al poco tiempo de que se diera a conocer como un joven y destacado goleador, Hermosillo encontró el amor en Laura Flores, de la que se enamoró intensamente, como él mismo reconoció.

"Sí, anduve con Laura, le di anillo (de compromiso), tenía 19 años, me llevé muy bien con ella, es un gran ser humano, duramos entre dos, o un año y medio", contó a la periodista.

Su relación se prolongó alrededor de casi dos años, coincidiendo con las fechas en que el futbolista viajaría con la selección mexicana a Tlaxcala, donde permanecería dos semanas para que él, y sus compañeros, terminaran con su preparación física para participar en el Mundial de Fútbol de 1986.

Fue antes de que emprendiera su viaje, que Flores le entregó una carta al deportista; crédulo, creyó que su contenido sería muy distinto a las palabras que marcarían el fin de su relación.

"Me terminaron de la manera más..., no sé cómo decirlo, porque yo tengo un gran respeto por Laura y un gran cariño, pero me dio una carta cuando yo me iba al Mundial del 86, me dio la carta y me dijo ´no la leas hasta que llegues allá´ y, este wey, no la abrió hasta que llegó, pensé ´me va a decir cosas bonitas´, recuerdo que llegué, me senté en la cama, la abrí y me estaba terminando, empecé a llorar", contó.

Hermosillo reconoció que fue un golpe muy duro para él, ya que tenía la expectativa de casarse con la actriz y, si bien, no sabe si fueron los celos de él, u otro motivo, aun cuando seguía en Tlaxcala se enteró de que Laura ya comenzaba a interesarse en el cantante Sergio Fachelli.

"Fue una relación buena, yo era muy joven, te lo digo abiertamente, era... lógicamente celoso, no llegamos, por lo que tu quieras, fue para mí un tema muy duro porque yo estaba perdidamente enamorado de Laura, en esa época, fueron días muy difíciles para mí, cuando uno está enamorado, hay un dolor que sientes que dices ´¿cuándo se va a acabar este dolor?´, todos los días lloraba, y nos llevaban los periódicos y, un día, el desgraciado de Luis Flores me dice, ´mira, aquí tú llorando todos los días y Laura Flores con Fachelli bien feliz´, fue lo peor que me puso pasar", reconoció.

A su vuelta a la Ciudad de México, Laura lo buscó, acción que el futbolista cree que, impulsada por el padre de la actriz, pues él conocía bien los deseos de Hermosillo de casarse con su hija y, aunque ella trató de propiciar un acercamiento, él optó por negarse dignamente.

"Me llama por teléfono, que me quería ver, me fue a ver, yo vivía en Coyoacán, se casaba un amigo a los tres días, me dijo ´¿te acompañó a la boda?´, le dije ´no, tú y yo ya no tenemos nada que estar juntos´, y no le dije nada de Sergio Fachelli y me regresó el anillo", detalló.

Tras la ruptura, Hermosillo optó por enfocarse en su rendimiento como futbolista, ya que reflexionó que, durante su noviazgo con la actriz había bajado su rendimiento.

Más adelante, conoció a Aída Gatica, la madre de sus tres hijos, Carlos, Fernanda y Sofía.