UNAM destaca en disciplinas a nivel internacional

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que mejoró su desempeño en el World University Rankings by Subject 2026 que publica el Times Higher Education (THE), resultado que, dijo, la consolida como la institución líder del país y una de las de mayor prestigio internacional.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que en esta edición registró una mejora sustancial en diversas disciplinas, particularmente en Derecho, Ciencias de la Vida, así como en Artes y Humanidades, "avances que consolidan su compromiso en la formación profesional de las y los jóvenes en México".

En ese sentido, detalló que el análisis comparativo del ranking revela que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior.

La institución precisó que el repunte más notable se observa en el ámbito de Derecho, donde saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125, mientras que en Artes y Humanidades escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, registró avances significativos en otros campos del saber, destacando Estudios de Educación, que subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251–300; y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401–500.

Por su parte, las áreas de alta complejidad técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología mantuvieron posiciones estables, "lo que demuestra la consistencia de sus programas académicos".

indicadores de desempeño agrupados en dimensiones estratégicas: calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.

La UNAM sostuvo que bajo esta evaluación sobresale no solo por su escala institucional y diversidad disciplinaria, sino por una estructura académica que garantiza a miles de jóvenes el acceso a una formación pública y de calidad.

En tanto, indicó que este progreso la posiciona dentro de la élite académica regional, compartiendo el liderazgo con las universidades más prestigiosas de Brasil y Chile, y ratificando su calidad educativa frente a un entorno mundial de creciente exigencia.

"Con estos resultados, la Universidad Nacional reafirma su compromiso de evolucionar para consolidar la formación de egresadas y egresados con una profunda visión humanista y un sólido compromiso social; profesionales de excelencia listos para integrarse con éxito al mercado laboral global y contribuir con orgullo a la construcción de una mejor nación", expresó.