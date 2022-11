Carlos López Estrada, cineasta mexicano, dirigirá remake de Your Name

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Carlos López Estrada, cineasta mexicano y nominado al Óscar este año, dirigirá y reescribirá el nuevo live action de la película Your Name, drama animado de fantasía romántica de 2016 que es considerado un clásico moderno en Japón.

El live action cuenta la historia de dos adolescentes que descubren que están intercambiando cuerpos mágica e intermitentemente. Por medio de sueños se va creando entre los dos un vínculo muy especial. La inconveniencia sucede cuando ambos, tras saber su conexión especial por lazos temporales, descubren un enorme deseo de querer conocer al otro.

La productora Toho se encargará de la distribución de la película en Japón, mientras que Paramount lanzará la imagen en Estados Unidos y el resto del mundo.

J.J. Abrams, director de dos películas de la franquicia Star Wars, producirá la película a través de su compañía Bad Robot, junto a Hannah Minghella, Jon Cohen, y Genki Kawamura, quien produjo la versión original.

¿QUIÉN ES CARLOS LÓPEZ ESTRADA?

López Estrada nació en la Ciudad de México en 1988. A sus 33 años, el joven director ya suma varios logros en su carrera que pinta a ser prometedora.

El cineasta ha crecido envuelto por la industria del entretenimiento. Es nieto de la actriz Maty Huitrón e hijo de la productora consentida de telenovelas de Televisa Carla Estrada, con la que de hecho hizo algunos pininos en la actuación al participar con pequeños papeles en dos de sus telenovelas: Las dos cara de Ana(2006) y Pasión (2007).

Aunque, Carlos ha llevado una vida lejos de México, pues desde los 13 años viajó para vivir en Los Angeles, Estados Unidos, donde ha desarrollado toda su carrera.

Estudió en la Universidad de Chapman de California en la Facultad de Cine y Artes que le dio las primeras herramientas para empezar a dirigir videoclips musicales. Uno de ellos "Me voy" de Jesse & Joy le dio un Latin Grammy por mejor video musical animado en 2012.

También ha estado detrás de otros clips musicales para figuras internacionales como en "When the Party´s Over" de Billie Eilish , "Now That I Found You" de Carly Rae Jepse, "Kangaroo Court" de Capital Cities, que emergió de un cortometraje, "Electric" de Katy Perry, entre otros.

Fue hasta 2018 que su relación con el cine se consolidó con la salida de su ópera primera Blindspotting, cinta escrita por Daveed Diggs y Rafael Casal y que logró ser seccionada en el Festival de Cine Independiente de Sundance.

Blindspotting relata la historia de un joven afroamericano que mientras enfrenta los últimos tres días de su libertad provisional se vuelve testigo de un crimen: El asesinato de un hombre negro a manos de un policía. Este filme apareció en otra las favoritas del expresidente Barack Obama de ese año.

Finalmente, este año, el cineasta mexicano compitió por un Óscar en la categoría de Mejor Película Animada al haber codirigido Raya y el último dragón de Disney.