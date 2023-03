Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su primer hijo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez acaban de anunciar que se volverán madre y padre de León, el bebé que esperan hace unos meses, luego de que ambos publicaran una fotografía simultáneamente en sus redes sociales, en la que se puede apreciar un pequeño peluche a lado de unos zapatitos que confirman que finalmente han cumplido el deseo de dar la bienvenida a un nuevo integrante a su familia.

Fue en agosto del año pasado cuando la exacadémica salió de "Venga la alegría", programa en el que fungía como una de las conductoras principales desde hacía varios años, pues la cantante externó su deseo de dedicarle todo su tiempo a su familia; sin embargo, aseguró que era una despedida temporal, pues seguiría formando parte de TV Azteca, televisora que trabaja desde hace 16 años, luego de que acabara su participación en la cuarta temporada de "La Academia".

Fue mucho lo que se dijo que Cynthia estaba en búsqueda de convertirse en madre, por lo que priorizaría su vida personal por encima de la profesional. Ese mismo agosto se dio a conocer la noticia de que ella y su pareja se habían casado en España en junio pasado, luego de sostener un noviazgo de seis años y aunque la felicidad parecía permear en la vida de los recién casados, pronto una noticia dolorosa golpeó en la vida de Rivera, quien perdió a su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera, el 27 de agosto de 2022 pero, por fortuna, pudo presenciar la boda de su hijo.

Esta noticia ya está generando cientos de reacciones, debido a que Cynthia y Carlos son unas de las relaciones consentidas del medio, pese a que todavía hoy se mantiene herméticos sobre algunos detalles de su relación, pero además ha generado sensación el hecho de que la pareja compartió el sexo y el nombre del bebé, pues su hijo será bautizado con el nombre de León, en honor de "El rey león", la puesta en escena que llevó al intérprete de "Te esperaba" a obtener reconocimiento internacional.

Y aunque la noticia se dio a conocer hace poco, en "Venga la alegría", Horacio Villalobos, compañero de trabajo de Cynthia, dijo sospechar que Laura G y Kristal Silva, grandes amigas de la futura madre, ya estaban enteradas de la noticia pero probablemente habían guardado el secreto para que fueran Rivera y Rodríguez quienes hablaran de la buena nueva.

Así es la historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

En una entrevista reciente, que el cantante concedió a "Ventaneando", luego de un largo periodo de amistad, pues ambos pertenecieron a "La Academia", pero fueron participantes en diferentes temporadas y no fue sino con el paso del tiempo que la excelente relación que mantenían entre amigos se convirtió en atracción y amor, lo que los hizo emprender un noviazgo de cuatro años, época en que Carlos le pidió a Cynthia que se mudaran juntos, debido a la pandemia del Covid-19.

"Llegó la pandemia, fue que tomamos ya la decisión de vivir juntos y obviamente ya al estar así fue como dije: 'no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida', y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio, en Madrid, hace año y medio y el año pasado decidimos celebrar nuestro amor", detalló.

En esa misma ocasión, Rivera contó que pese a que se filtraron unas fotografías en su boda, en la que recibieron la bendición del Papa, en realidad, ellos tenían pensado mantenerla en total discreción, pues sólo invitaron a sus familias y a 10 parejas de amigos, pero alguien los fotografío y envió las imágenes al programa de Pati Chapoy.

"No queríamos que nadie se enterara antes (de la boda) y veo a los fotógrafos, y le digo a Cyn: '-Estas fotos van a salir'. Y el que tuvo la culpa fue un padrecito que (etiquetó) a Ventaneando porque puso: 'Me pareció ver a Cynthia y a Carlos con el Papa...', puso la foto porque la compró, además, muy buen reportero", profundizó.