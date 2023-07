Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez viven emotivo momento en concierto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están en la recta final de su embarazo, la pareja, que espera la llegada de su hijo León en el mes de agosto, ha vivido momentos muy especiales desde que la conductora dejó el programa "Venga la Alegría" para dedicarse de lleno a acompañar a su esposo a sus conciertos; dese que anunció que estaba embarazada, Cynthia no ha parado de viajar junto a su marido a pesar de su avanzado embarazo que no ha dejado de presumir en las redes.

La conductora de 39 años ha dicho que el médico le ha dado permiso de viajar en avión porque todo en su embarazo marcha muy bien, con sus fans ha compartido los múltiples regalos que le han enviado a su hijo, así como detalles de cómo preparan la llegada de su primogénito, aunque no revelaron si nacerá en México o en Estados Unidos.

Durante el reciente concierto que Carlos Rivera ofreció en Acapulco, el cantante de 37 años protagonizó un emotivo momento fuera de serie, porque aunque en anteriores ocasiones, ya ha estado su esposa Cynthia compartiendo con él un show, esta ocasión fue mágica.

Se viralizó un tierno momento en el que Rivera está cantando el tema "Te esperaba", cuando la conductora se acerca a la orilla del escenario y ambos protagonizan un emotivo encuentro: Cynthia luciendo su pancita de embarazo que Carlos no dudó en acariciar mientras cantaba con el sentimiento que lo caracteriza.

"Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba; sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti", interpretó el artista originario de Huamantla, quien le cantó a su hijo mientras miraba a su esposa, quien no pudo contener el llanto entre el alboroto de los fans.

El instante fue sellado con un beso entre la pareja que en un inicio mantuvo en secreto su relación por varios años, después compartió que se casaron en Europa en una íntima boda en la que sólo estuvo presente su familia y algunos amigos. Recientemente postearon una primera foto de ese momento del que han revelado muy pocos detalles.