Carlos Said: Las telenovelas ayudan

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Las telenovelas, tradicionalmente vistas como productos de entretenimiento, también pueden abrir conversaciones sobre problemáticas sociales. Ese es el enfoque de Juegos de amor y poder, considera Carlos Said, quien actúa en el melodrama de Televisa.

"La intención es no cerrar los ojos ante las cosas que pasan en nuestro país. Muchas veces se dice que estos temas son demasiado fuertes para la tv, pero es parte de nuestra realidad", dice el actor.

Carlos Said ha formado parte de producciones como Como dice el dicho, Mi marido tiene familia, La usurpadora y Control Z, donde ha interpretado personajes juveniles o en contextos más ligeros.

En esta ocasión se enfrentó a lo que considera un reto distinto. En la telenovela, da vida a Guillermo, personaje con conductas psicópatas y sociópatas que forma parte de una red de poder que refleja prácticas violentas y encubrimientos.

"El personaje tiene muchas capas. No actúa por accidente, hay una historia detrás de su forma de pensar y actuar. La violencia y el daño que genera están relacionados con una estructura social en la que creció", explica Said.

La telenovela que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 en el canal de Las Estrellas, agrega Said, busca generar conversación en redes sociales por su contenido más crudo de lo habitual.

Aunque los elementos de ficción están presentes, Carlos Said destaca que se trata de un reflejo de lo que ocurre en distintos niveles de la sociedad.

"No es una historia ajena a la realidad. Puede ser incómoda de ver, pero creo que también es necesario que la televisión muestre otros discursos, no sólo los del amor ideal o la vida perfecta. También es importante hablar de otras cosas, creo que las telenovelas pueden ser un fiel reflejo de la sociedad e incluso podría servir o ayudar de algún modo", señala el actor.

Interpretar a Guillermo no fue un proceso sencillo para él. El personaje lo llevó a explorar emociones extremas y conductas destructivas, algo que le dejó una marca emocional que, dice, tuvo que trabajar al terminar las grabaciones.

"Psicológicamente fue el personaje más complejo del que he tenido que desprenderme. Tuve que encontrar una forma de soltarlo. Me ayudaron mucho mi familia y mi pareja. Ellos fueron mi base cuando terminé el proyecto", cuenta Said.

Carlos considera importante que los actores también hablen de cómo se cuidan emocionalmente cuando interpretan personajes que implican desgaste o exposición a escenas fuertes.