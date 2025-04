Carlos Santana pospone segundo concierto

NUEVA YORK (AP) — Carlos Santana ha pospuesto un segundo concierto en Texas tras dar positivo por COVID-19.

La página oficial de Facebook del virtuoso de la guitarra anunció que cancelará la parada del jueves por la noche de su gira Oneness en el Smart Financial Center en Sugar Land, Texas, y descansará en su hotel. Anteriormente, había pospuesto un concierto el martes por la noche en el Majestic Theatre en San Antonio.

Su manager, Michael Vrionis, inicialmente dijo en un correo electrónico a The Associated Press que Santana, de 77 años, estaba sufriendo de deshidratación, y luego proporcionó la actualización tras el diagnóstico de COVID, anunciando que el segundo espectáculo se pospondría por precaución.

Se espera que la gira, que comenzó el 16 de abril en Highland, California, se reanude con un concierto el viernes por la noche en Thackerville, Oklahoma, y un espectáculo el sábado en Tulsa.

Las fechas canceladas en Texas se reprogramarán lo antes posible.

El comunicado en Facebook expresó: "Agradecemos los buenos deseos y la preocupación de todos. Carlos espera verlos a todos muy pronto. Por favor, conserven sus boletos".

La próxima semana, Santana tiene programado actuar en Nashville y en el New Orleans Jazz & Heritage Festival antes de dirigirse a Las Vegas para su residencia "An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live".

A principios de este mes, Santana dijo a la AP que los fanáticos podían esperar "una gran cantidad de energía y frescura, y una alta conciencia, esperanza y valentía" de su gira Oneness.