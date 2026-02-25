Cazzu llega a Jujuy y anuncia concierto en estadio local

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).-

, la ciudad que la vio crecer y, omitiendo la polémica surgida por el lanzamiento de "Rosita", la canción de Rauw Alejandro que hace alusión a Christian Nodal, muestra entusiasmo, luego de que miles de jujeños acamparan desde anoche para tener acceso alen donde se presentará la cantante.La cantante argentina se encuentra como invitada en el programa en vivo "", en el que se lleva a cabo unaen la que, tanto, como los anfitriones del show tienen que acerca qué canción es la que está sonando, con sólo escuchar los primeros acordes de las mismas.acertó al reconocer cuando sonaron los primeros segundos de "", dePese a lo esperado,-una de las exponentes más importantes de la música urbana en su país- era la concursante conacumulados; se justificó afirmando que era porque, probablemente, la mayoría de las canciones eran nuevas y no las conocía.Mientras la cantante interactuaba con los anfitriones,mostraron entusiasmo; esperaron por su presencia desde muchas horas antes, pues se dieron cita en lade, en la que se está grabando el show; gran parte de la audiencia acampó desde anoche, en búsqueda de ser las primeras en tener acceso el recinto, que abrió sus puertas alrededor de las 7:00 horas, de Argentina, 4:00 horas de la CDMX.La cantante también comió una empanada mientras concursaba en laAdemás, dieron a conocer un, a través de unen el que la cantante reza la siguiente"Estando lejos lloré, sentí miedo, tuve dudas en el camino, estando lejos, sentí ganas de escuchar el acento de un amigo, todo eso, sin olvidar, ni por un segundo, de dónde vengo".Fue así que dio la sorpresa de que elque realizará será en su natal, en el, el 12 de septiembre de este año."Ha sido un, espero que la gente que está acá lo recuerde como un día bonito", dijo la cantante yal interpretar una canción, pues sus fans pensaban que sólo ofrecería una, ustedes pueden,un montón y vayan por ello", remató la cantante, antes de interpretar "".