Cazzu llega a Jujuy y anuncia concierto en estadio local
Miles de jujeños acamparon para asistir al evento gratuito en Plaza Belgrano, San Pedro.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).-Cazzu ya llegó a Jujuy
, la ciudad que la vio crecer y, omitiendo la polémica surgida por el lanzamiento de "Rosita", la canción de Rauw Alejandro que hace alusión a Christian Nodal, muestra entusiasmo, luego de que miles de jujeños acamparan desde anoche para tener acceso al evento gratuito en donde se presentará la cantante.
La cantante argentina se encuentra como invitada en el programa en vivo "Tapados de laburo", en el que se lleva a cabo una dinámica en la que, tanto Cazzu, como los anfitriones del show tienen que acerca qué canción es la que está sonando, con sólo escuchar los primeros acordes de las mismas.
Cazzu acertó al reconocer cuando sonaron los primeros segundos de "Lo que pasó, pasó", de Daddy Yankee.
Pese a lo esperado, Cazzu -una de las exponentes más importantes de la música urbana en su país- era la concursante con menos puntos acumulados; se justificó afirmando que era porque, probablemente, la mayoría de las canciones eran nuevas y no las conocía.
Mientras la cantante interactuaba con los anfitriones, miles de personas mostraron entusiasmo; esperaron por su presencia desde muchas horas antes, pues se dieron cita en la Plaza Belgrano de San Pedro, en la que se está grabando el show; gran parte de la audiencia acampó desde anoche, en búsqueda de ser las primeras en tener acceso el recinto, que abrió sus puertas alrededor de las 7:00 horas, de Argentina, 4:00 horas de la CDMX.
La cantante también comió una empanada mientras concursaba en la dinámica.
Además, dieron a conocer un anuncio importante, a través de un videclip en el que la cantante reza la siguiente frase:
"Estando lejos lloré, sentí miedo, tuve dudas en el camino, estando lejos, sentí ganas de escuchar el acento de un amigo, todo eso, sin olvidar, ni por un segundo, de dónde vengo".
Fue así que dio la sorpresa de que el primer estadio que realizará será en su natal Jujuy, en el Estadio 23 de agosto, el 12 de septiembre de este año.
"Ha sido un día hermoso, espero que la gente que está acá lo recuerde como un día bonito", dijo la cantante y sorprendió al interpretar una canción, pues sus fans pensaban que sólo ofrecería una entrevista.
"Si yo pude, ustedes pueden, sueñen, sueñen un montón y vayan por ello", remató la cantante, antes de interpretar "Con otra".
