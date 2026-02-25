¡TALENTO ARTÍSTICO!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A fin de estrechar lazos de amistad, un grupo de niños celebraron felices con motivo del "Día del Amor y la Amistad.

Ellos, alumnos de preescolar del Andes International School, quienes disfrutaron de una mañana intensa, plena de emociones y agradables sorpresas.

Las maestras, en coordinación con las mamás de los pequeños, reunieron una serie de elementos alusivos a la ocasión.

Participaron en un "Festival Musical", en el que escenificaron canciones de sus intérpretes favoritos, como temas musicales de famosas películas.

También, se caracterizaron.

Sus orgullosos papás admiraron su creatividad; les ovacionaron y lanzaron porras y gritos.

Enseguida, compartieron en un festejo agradable

