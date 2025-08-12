Cazzu reacciona al regaño de Maluma a una madre en concierto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cazzu está en México y se ha mostrado abierta con los cuestionamientos de la prensa sobre su vida privada y también sobre el regaño que dio el cantante Maluma a una madre que llevó a su bebé a uno de los conciertos que recientemente ofreció en el Palacio de los Deportes.

La cantante argentina, que presenta su libro "Perreo. Una revolución" y que alista varios conciertos en México, no juzgó a la mujer que decidió llevar a su hijo a uno de los shows del reggaetonero colombiano, pues dijo, no sabemos las razones por las que lo hizo o si incluso no tuvo con quién dejar al menor.

"Él (Maluma) está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviando a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación, quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé", expresó durante la conferencia de que prensa que ofreció para hablar sobre su libro.

Cazzu agregó que el que mujeres lleven a sus hijo a los conciertos es algo muy común, en sus conciertos, agregó, ocurría muy seguido, aunque ella prefiere que los niños estén en la parte de atrás, ya que en sus shows suelen haber mucho movimiento y empujones.

A su llegada a México, la trapera argentina dejó entrever que su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, no visita ni convive con la pequeña Inti y que, aunque ella no está de acuerdo con la manutención que Nodal le da para la hija que tienen en común, no es algo que busque cambiar legalmente, pues por fortuna, dijo, ella trabaja y puede solventar los gastos de su hija.