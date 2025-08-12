logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre se arroja a desnivel en glorieta

Presentaba una fuerte crisis nerviosa; sufrió lesiones de consideración

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Paramédicos auxiliaron al hombre lesionado.

Paramédicos auxiliaron al hombre lesionado.

San Luis Potosí.– Un hombre de aproximadamente 45 años sobrevivió luego de arrojarse desde la parte superior del paso a desnivel de la glorieta González Bocanegra, frente al Hospital Central, presuntamente con la intención de atentar contra su vida.

El hecho ocurrió después de las 15:00 horas de este lunes, cuando el sujeto, visiblemente alterado, cayó de manera estrepitosa sobre la superficie de rodamiento.

Por fortuna, no fue atropellado, ya que los conductores que circulaban por el lugar lograron frenar y esquivarlo. El hombre, que no portaba camisa ni calzado, quedó tendido sobre el pavimento.

Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A simple vista presentaba múltiples lesiones y posibles fracturas. Se desconocen las causas de la crisis que lo llevó a actuar así, pero se esperaba que, además de la atención médica, recibiera apoyo psicológico y pudiera reunirse con su familia.

Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo
Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

SLP

Redacción

El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso

Tras persecución detienen a conductor
Tras persecución detienen a conductor

Tras persecución detienen a conductor

SLP

Redacción

El presunto embistió patrullas y vehículos en Xilitla

Vuelca remolque en el ramal de Libramiento Norte
Vuelca remolque en el ramal de Libramiento Norte

Vuelca remolque en el ramal de Libramiento Norte

SLP

Redacción

El peso venció en una curva; no hubo lesionados.

Taxi queda destrozado tras choque y volcadura en la Rioverde
Taxi queda destrozado tras choque y volcadura en la Rioverde

Taxi queda destrozado tras choque y volcadura en la Rioverde

SLP

Redacción

Circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. 21 de Marzo