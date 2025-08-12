Hombre se arroja a desnivel en glorieta

San Luis Potosí.– Un hombre de aproximadamente 45 años sobrevivió luego de arrojarse desde la parte superior del paso a desnivel de la glorieta González Bocanegra, frente al Hospital Central, presuntamente con la intención de atentar contra su vida.

El hecho ocurrió después de las 15:00 horas de este lunes, cuando el sujeto, visiblemente alterado, cayó de manera estrepitosa sobre la superficie de rodamiento.

Por fortuna, no fue atropellado, ya que los conductores que circulaban por el lugar lograron frenar y esquivarlo. El hombre, que no portaba camisa ni calzado, quedó tendido sobre el pavimento.

Testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

A simple vista presentaba múltiples lesiones y posibles fracturas. Se desconocen las causas de la crisis que lo llevó a actuar así, pero se esperaba que, además de la atención médica, recibiera apoyo psicológico y pudiera reunirse con su familia.

